„Pochopitelně nás porážka s Olomouckem mrzí. Je bolavější o to, že se nám podařilo soupeře přeskákat,“ řekl děčínský trenér Tomáš Grepl k výsledku 73:78.

Po jeho návratu z karantény byla dle jeho slov potíží zejména malá střelecká úspěšnost při zakončení z dálky: „To byla velká komplikace. Podkošová sestava je hodně mladá, tam se nedá čekat konstantní výkon celých čtyřicet minut. Ale zkušení hráči na perimetru to měli zvládnout, když se podařilo utkání hodně dobře rozehrát.“

Je otázkou, proč ke kolapsu ve třetí periodě došlo. „Začátek se povedl, ale problém přišel po návratu na palubovku do druhého poločasu. Bylo to z naší strany ospalé, sami jsme Olomoucko vrátili do utkání a stálo nás to zápas, což nás může po posledním kole mrzet,“ je si vědom Tomáš Pomikálek, křídlo BK ARMEX Děčín, jeden z nejzkušenějších borců z poraženého celku.

Olomoucko tak derniéru zvládlo, žádné dohrávky už ho nečekají. „Řekli jsme si, že sezónu chceme zakončit, jak se začala, to znamená výhrou nad Děčínem. Nebylo to úplně snadné a především v prvním poločase jsme měli problémy, ale podařilo se. Kluci se chtěli rozloučit vítězně, tomu odpovídalo jejich nasazení,“ uvedl kouč vítězů Michal Pešta.

Národní basketbalová liga pro další aktéry pokračuje v rychlém sledu. Už ve čtvrtek se hraje na palubovce ústecké Slunety prestižní severočeské derby.