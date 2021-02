„Vnímáme těžkou situaci děčínských podnikatelů a rádi bychom alespoň maličko přispěli k tomu, aby všichni tuto složitou dobu zvládli. Minulý rok na jaře jsme pomáhali děčínské nemocnici, pro kterou se nám nakonec podařilo díky lidem vybrat 152 000. Díky této částce si mohla nemocnice zakoupit dýchací přístroj na dětské oddělení," připomněl klub BK ARMEX Děčín na svých webových stránkách.

Klub se nyní chce vydat cestou pomoci malým podnikatelům, které tato krize nesmírně zasáhla. „Chceme vyzvat lidi k nákupu v různých provozovnách po městě a trochu všechny zase spojit. Je nám jasné, že každý si rád dá něco jiného a tak budeme rádi, když se do celého projektu zapojí co nejvíce podniků napříč spektrem. Cílíme trochu i na děti, které by mohlo bavit sbírání razítek za dané nákupy a celá akce by vyústila slosováním. Pro více informací se přihlaste na emailu houska@bkdecin.cz, poté vám bude zasláno více informací," dodal klub BK ARMEX Děčín.