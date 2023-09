Skandovaný aplaus a divácké vlny jako při zápasech v Maroldovce. Děčínští basketbalisté představili v pátek 1. září unikátní dokument Ladislava Zemana mapující jejich letošní cestu vyřazovacími boji v nejvyšší soutěži, která skončila těsně pod vrcholem.

V kině Sněžník měl premiéru film o cestě Válečníků vyřazovacími boji. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

"Točil jsem na Dakaru, na Tour de France, v Africe. Ale nikde jsem nezažil tak obrovské emoce, jako u Válečníků," řekl před premiérou autor filmu BK Armex Děčín - playoff 22/23 Ladislav Zeman.

Natáčel nejen při domácích zápasech, při kterých byla Maroldovka vždy vyprodaná. Jezdil s Válečníky i na dlouhé výjezdy do Ostravy nebo Opavy. Na premiéru kromě autora také dorazili samotní hráči v čele s kapitánem Tomášem Pomikálkem a trenérem Tomášem Greplem.

Na první uvedení dokumentu, jakým se nemůže pochlubit mnoho profesionálních sportovních klubů v Česku, zaplnili fanoušci děčínských basketbalistů kino Sněžník do posledního místa. Pro mnoho z nich to byl velmi emotivní návrat do vypjatých soubojů s Ostravou, Pardubicemi a s Opavou, které Válečníci podlehli ve finálové sérii. Emocím se neubránili ani samotní hráči, kteří stejně jako jejich fanoušci v loňské sezóně cítili velkou šanci na mistrovský titul.

Mrazivé chvíle pak přinesla vyprávění o dětství od Ty Nicholse nebo Igora Josipoviče, který jako malý prchal před válkou v bývalé Jugoslávii.

Dokumentární film promítá děčínské kino Sněžník také v sobotu 2. září v 17.30 a ve 20 hodin. Ohledně dalšího promítání filmu, nebo možnosti ho vidět? "To je zatím tajné," prohlásil Ladislav Zeman. Naopak tajné není to, že již vzniká druhý dokument o Válečnících, který se bude věnovat blížící se sezóně.