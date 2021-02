Ligové vedení ale nadstavbu rozdělilo po šesti týmech. Svěřenci Tomáše Grepla tak mají jasný cíl – dostat do předkola play-off a z něj se dostat do čtvrtfinále play-off. „Před sezónou bylo cílem umístění v první osmičce. To jsme splnili. Ovšem kvůli chybějícím termínům se systém nadstavby změnil. To už jsme nemohli ovlivnit. Na první šestku nám chyběly dvě výhry, které jsme si určitě mohli uhrát. Liga je ale extrémně vyrovnaná. Před námi jsou teď Pardubice a Svitavy, což jsou ambiciózní celky. Takže ta základní část pro nás v kontextu všech faktorů nedopadla úplně tragicky,“ prozradil Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Severočechům se od začátku roku nic nedařilo. V lize nasbírali šest porážek. Dokázali sice těsně vyhrát derby v Ústí nad Labem, ale to bylo prostě málo. Navíc přišla drsná pohárová stopka od Kolína. „Bohužel jsme od ledna měli těžký los. Ze sedmi ligových zápasů jsme doma hráli pouze jednou. To nic nemění na tom, že jsme prostě měli uspět v Ostravě nebo v Praze proti USK. Tyhle porážky nás stály umístění v první šestce,“ poznamenal.

Urvat předkolo. To jsou jasné cíle, které má kabina Válečníků. Děčín má všechno ve své moci, na jedenáctou Ostravu má k dobru dvě vítězství. „Pro nás je prostě prioritou dostat se do předkola. Dál zatím nekoukáme. Ale chceme se tam dostat,“ zdůraznil Houser. Pokud se několikanásobný ligový vicemistr protlačí do čtvrtfinále play-off, čeká ho velmi těžká šichta. Určitě by sérii začínal venku, navíc na prvních třech místech je aktuálně Nymburk, Opava a Kolín. „Nemá cenu spekulovat, na koho bychom mohli v případě postupu narazit. Musíme se porvat o co nejlepší umístění. Samozřejmě, pokud dostanete Nymburk, tak je to konečná pro každého. Myslím si, že to bylo jasně vidět ve včerejším poháru (Nymburk vyhrál s druhou Opavou 128:72 – pozn. autora). Prostě porazit v téhle situaci čtyřikrát Nymburk je prostě nesmysl. Pokud bychom se Nymburku vyhnuli, tak s ostatními týmy se dá určitě hrát mnohem vyrovnaněji,“ pokýval Houser hlavou.

V týmu by měl pokračovat srbský pivot Nikola Šćekić. Ten sice v prvních zápasech statisticky zrovna nezářil, přesto generální manažer věří, že může pomoct. „Nikola odehrál tři zápasy. Dva v lize a jeden v poháru. Statisticky to nebylo nic slavného, ale ten potenciál tam je. Věřím, že nám pomůže. Pro nás je to v současné době maximum s ohledem na to, co si můžeme a nemůžeme dovolit,“ konstatoval.

Vedení basketbalové klubu v Děčíně vzhlíží k finanční podpoře města, která je oproti jiným ligovým týmům poměrně slabá. „Pokud se ptáte na město, tak oficiálně nemáme nové informace. Se sponzory máme na tuhle sezónu podepsané smlouvy a o nové partnery se snažíme neustále. S Armexem běží dlouhodobá spolupráce. Tady změny nejsou,“ stručně pravil.

Základní části si v děčínském dresu prošla řada mladých a ligou neotlučených mladíků. Právě tady by měli nabrat zkušenost a herní vytíženost. S tím by měla být spojena vyšší kvalita odvedených výkonů. „U některých mladých hráčů je ten posun větší, u některých menší. Mají to ale složité. Nižší soutěže se nehrají a oni se prostě nemají kde rozehrát. Je to těžké. Nemůžou se otrkat v prvoligovém Chomutově, nebo Sokole Pražský. Stojí také dorostenecké soutěže. Pro všechny je to stejné. Řada týmů má ale oproti nám zkušenější kádr a proto je uzavření nižších soutěží nemusí tolik bolet. My jsme trochu limitování, ale nedá se nic dělat,“ pokrčil rameny.

Nadstavba by pro Válečníky měla začít v sobotu 27. února. A hned domácím derby (18 hodin) proti Ústí nad Labem. To už nepovede Antonín Pištěcký, ale nový kouč Jan Šotnar. „Změna ústeckého trenéra je záležitost Slunety. Prostě to takhle vyřešili, neznám bližší detaily. Koronavirová situace je pro všechny stejná. My jsme šli do utkání proti USK přímo z karantény a třeba i tenhle zápas nám v konečném zúčtování mohl chybět.“ zamyslel se.

Koronavir řádí už celý rok. Vrcholové sporty se hrají bez diváků, týmy se musí pravidelně testovat. Kluby ale hodně trápí fakt, že sportovat nemohou ti nejmenší. „Tohle nás hodně trápí. Nic s tím nenaděláme, musíme to respektovat. Snažíme se být ale v tomto ohledu velmi aktivní. Jsme vnímáni pozitivně jak z basketbalového, tak i sportovního prostředí. Pracujeme na tom, abychom byli s dětmi co nejvíce v kontaktu, pomáháme rodičům. Máme dobrý mládežnický program, bohužel se nám to teď zastavilo,“ uzavřel vše generální manažer děčínských basketbalistů.