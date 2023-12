Děčínští basketbalisté hlásí pár dní před koncem letošního roku novou posilu. Sedmadvacetiletý basketbalista, celým jménem Omotayo Jordan Ogundiran, vlastní americký, ale také nigerijský pas. Za africkou zem, kam sahají jeho kořeny, má na kontě 11 reprezentačních startů (v kvalifikaci a na Afrobasketu 2021, a v kvalifikaci o MS 2023).

Děčínské basketbalisty posílil Omotayo Jordan Ogundiran. | Foto: BK ARMEX Děčín

Rodák z Los Angeles chodil na americkou střední školu Chaminade College Prepatory, aby pak vystudoval a hrál za univerzitu California State Polytechnic University mezi lety 2015 a 2019. Kvůli Covidu naskočil do profesionálního basketbalu až v ročníku 2020/21, kdy se rozkoukával v albánské Tiraně. Dvě další sezóny 2021-23 strávil dynamický hráč ve francouzské nižší soutěži v dresu Marseille.

Letošek začal skórující rozehrávač v dresu makedonského celku z hlavního města Akademija FMP Skopje, kde odehrál deset utkání, v nichž dosahoval průměrů 21,4 bodu, 5,3 doskoku a 5,3 asistence. V posledním zápase na Štědrý den se Jordan se svým teď již bývalým týmem rozloučil výhrou 96:88 a výborným individuálním výkonem 18 bodů, 11 doskoků, 10 asistencí a 9 získaných faulů.

Nyní ho tedy čeká mise v dresu BK ARMEX Děčín v Kooperativa NBL a podaří-li se mezi svátky vyřídit přestupní formality, nastoupí Jordan už 30.12. do utkání proti Basket Brno.

S příchodem Jordana se také v příštích dnech rozhodne o dalším působení Mylese Cartera v dečínskěm dresu.

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín, k příchodu řekl: "Všichni, kdo sledují naše zápasy, si asi všimli, že se Myles Carter nezařadil ke stabilním lídrům týmu. My jsme aktuálně zdraví, po příchodu Honzy Štěrby máme rozloženější minuty, ale cítili jsme, že na perimetru nám jeden výraznější dílek do válečnických puzzlí schází. Prověřovali jsme tedy několik jmen, z nichž v mnoha směrech Jordan vyčníval. Jeho mezinárodní zkušenosti v dresu Nigérie jsou jistě cenné, ještě důležitější však pro mne byly reference od bývalých trenérů z Francie a Makedonie. Ti potvrdili, co se jevilo z videa, a sice že jde o rychlého výbušného hráče, výborného obránce, který je ale schopen na sebe vzít zodpovědnost v útoku. Navíc se jedná o pracovitého cílevědomého basketbalistu bez problémů zaplout do kolektivu."