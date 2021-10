Děčín začal dobře, domácím se nedařilo v útoku. Po prvním poločase hosté vedli skoro dvacetibodovým rozdílem když domácím povolili pouze 24 bodů.

„Jeli jsme do Jindřichova Hradce s velikým respektem, protože v dosud odehraných zápasech byli domácí až do koncovek zápasů vždy vyrovnaným soupeřem. Proto jsme hrozně rádi, že se nám podařilo toto venkovní utkání vyhrát. Velmi dobře se nám uvedli noví hráči, kteří nám pomohli k tomu, že náš tým měl dvacet osm asistencí, což u nás není obvyklé. To mě kromě vítězství těší na zápase nejvíce,“ pochvaloval si Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Severočechům tradičně nevyšla třetí čtvrtka, když si nechali dát skoro 30 bodů. Jindřichův Hradec trochu stáhl děčínský náskok, v poslední desetiminutovce ale opět kralovali hosté a nedopustili, aby se z utkání stalo zbytečné drama.

Jsme rádi za druhou výhru v sezóně. Jindřichův Hradec má silný tým a několik skvělých individualit v podobě zahraničních hráčů, které dobře doplňují zkušení čeští hráči. Do zápasu jsme chtěli jít především s dobrou obranou, protože jsme věděli, že hra domácích je spíše založena na útoku. Částečně jsme tento úkol splnili a šedesát šest inkasovaných bodů je dobrá vizitka na venkovním hřišti. Myslím si, že jsme odehráli super utkání, jedinou chybu vidím opět ve třetí čtvrtině, se kterou máme stále problémy. Naštěstí jsme to ubojovali a zápas dotáhli do pohodlné koncovky,“ nechal se slyšet Ondřej Šiška, děčínský rozehrávač.

GBA Fio banka Jindřichův Hradec - BK ARMEX Děčín 66:94 (6:15, 24:43, 53:64)

Body: Dorn 23 (8 doskoků, 8 získaných faulů, TH 9/12, 6 ztrát), Welsch 11 (2x 3, 3 asistence), Quinn 9 (10 doskoků), Linhart 8 (2x 3), Stegbauer 7 (1), Gregory 5, Novotný 3 (1) - Svoboda 20 (4x 3), Nichols 18 (1x 3, 6 získaných faulů, TH 5/5, 6 doskoků, 7 asistencí, 7 zisků), Kroutil 16 (2x 3), Prahl 13 (7 doskoků), Šiška 11 (1x 3, 10 asistencí), Dodd 8 (13 doskoků), Žikla 4, Mach 2, Sertič 2.

Střelba za 2 body 17/40:30/57, za 3 body 6/28:8/22, TH 14/23:10/11. Doskoky 42:47 (útočné 14:13), asistence 11:28, ztráty 21:15, fauly 15:23. Diváci: 315