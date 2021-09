Klíčový hráč BK ARMEX Děčín si při dopravní nehodě poranil pravou ruku. Jeho návrat se odhaduje přibližně za dva měsíce. „Je to pro nás obrovsky nepříjemné,“ má jasno Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín. Severočeši odstartují sezonu v sobotu 18. září, když od 18 hodin hostí Ostravu.

Musíme začít nešťastnou zprávou o Tomáši Pomikálkovi. To je opravdu hrubý zásah do vaší sestavy, viďte?

My jsme se to dozvěděli v pondělí odpoledne. Mám na to dva pohledy. Víceméně je dobře, že je Tomáš v pořádku. Víme, že nehody můžou končit daleko hůř. Z pohledu zranění to není až tak závažné. Na druhou stranu je to pro nás hodně nepříjemné. Tomáš absolvoval celou přípravu, vypadal nejlépe ze všech. Měl velmi slušnou formu. Teď jsme přišli o kapitána a člena základní pětky. Nezbývá, než se s tím poprat a snažit se Tomáše někým nahradit.

Tomáš Pomikálek (vlevo) - křídelník BK ARMEX Děčín.Zdroj: DENÍK/Jaroslav ZemanJaké možnosti máte při shánění Pomikálkovi náhrady?

Nějakým způsobem se průběžné poptáváme po adeptech, kteří by přicházeli v úvahu. Teď musíme svou aktivitu zvýšit. Do soboty to pravděpodobně nestihneme, je to šibeniční termín. Je pravda, že i další hráči mají menší zdravotní problémy. Přesto na to budeme v sobotu relativně dobře. Nicméně absence Pomikálka pro nás bude velmi citelná. Ostatní hráči se musí semknout a pokusit se převzít na hřišti jeho nezaměnitelnou roli.

Takže ostatní hráči jsou připraveni proti Ostravě nastoupit?

Aktuálně máme na marodce další tři hráči. Snad se dají do soboty do pořádku. Je to ale s velkým otazníkem.

V přípravě jste sehráli několik přátelských zápasů, včetně Federálního poháru. V rámci FinalFour jste v oslabené sestavě nakonec oba zápasy jasně prohráli. Jak hodnotíte přípravný cyklus?

Příprava začala velmi dobře. První dva týdny jsme byli kompletní. Chyběl akorát Damonte Dodd, ale to bylo v plánu. Od půlky srpna to ale stálo za nic. Neustále někdo chyběl. Měli jsme tady nějaký virus. Hráči bojovali se zraněními – vypadlé rameno, kotníky. Ještě v tuhle chvíli tak trochu bojujeme s virózou…Příprava prostě nebyla dobrá. Ale nebudeme se vymlouvat, na sobotní zápas s Ostravou jsme připraveni. Rádi bychom přivítali co nejvíce fanoušků.

Z týmu odešel Šimon Ježek a Pavel Grunt. Jejich pozice by měli nahradit Matěj Svoboda a Damonte Dodd. Jak se oba jevili v přípravě?

Je potřeba říct, že Šimon s Pavlem tady odsloužili několik sezon. Za tom jim patří velké díky. Na téhle úrovni to není úplně běžně. Musím ale přiznat, že jejich nahrazení je naprosto adekvátní. Matěj Svoboda je zkušený hráč, který je o nějaký ten pátek mladší, než Šimon. Má potenciál tady odehrát několik let. Damonte Dodd vyplňuje prostor pod košem. Čeká se od něj, že bude podávat lepší výkony a mít prostě lepší čísla, než Pavel. Věřím, že bude předvádět takové výkony, jako ve Svitavách. Zatím má rezervy, díky covidovým restrikcím minulou sezonu nikde nehrál. Dáváme mu delší čas na rozkoukání.

Jaké cíle si dává v letošní sezoně basketbalový Děčín?

Chceme si zase zahrát play-off. Minulý rok jsme vypadli v předkole, to byl neúspěch. Tým měl prostě na lepší umístění. Bohužel jsme nebyli schopni v klíčových okamžicích předvést tu kvalitu, kterou tenhle tým bezesporu má. V přípravě jsme viděli, že výsledky byly vyrovnané. My jsme hráli s Hradcem a USK, vždy rozhodly dva body. Bude záležet na momentálním rozpoložení a zdravotním stavu.

Děčínský basketbalový klub získal status Sportovního centra mládeže. Váš názor?

Upřímně říkám, že klub BK ARMEX Děčín si tenhle status jednoznačně zaslouží. Tvrdě, ale opravdu velmi tvrdě se tady pracuje s mládeži. Výsledkem je basketbalová základna s velkým počtem dětí. Vznikla i ženský složka. Je tady devět, možná deset let, opravdu dobře odvedené práce. Já si myslím, že Sportovní centrum mládeže už tady mělo být dřív. Je to ocenění lidí a trenérů, kteří se na tom podíleli. Už to pomalu začíná nést první ovoce. Pár odchovanců v A týmu máme, na cestě jsou další. Je potřeba do toho dál šlapat a usilovně pracovat.

Co říci na závěr děčínským fanouškům, kteří na ligovém basketu dlouho chyběli?

Všichni jsme šťastní, že v hale budou fanoušci. Chceme je co nejsrdečněji pozvat na utkání proti Ostravě. Jejich podpora nám chyběla. Věříme, že děčínské publikum pro nás bude šestým hráčem. Prostě tím děčínským Válečníkem v té naší Maroldovce.