Hosty střelecky táhl zkušený Bohačík (18 bodů), domácím střelcem byl tradičně Matěj Svoboda (17 bodů).

Děčínští basketbalisté tak z největší pravděpodobností vyhrají skupinu A 2. V předkole play-off je zřejmě čeká buď USK Praha nebo Hradec Králové. O všem napoví poslední zápasy před play-off.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: "My se pořád potácíme na hraně zdravotního kolapsu. Někteří hráči se dneska dostavili se sebezapřením, za to jim moc děkuju. Ostrava nastoupila soustředěně, ale nám první poločas ukázal, že můžeme hrát. Předvedli jsme proti velmi ofenzivnímu týmu možná nejlepší obranný part v sezóně. Kdybychom takhle hráli, byl bych spokojený. Ve druhém poločase jsme to urvali bojovností a díky fantastickým divákům, kteří nás k výhře dotlačili."

Adam Choleva, trenér NH Ostrava: "Těžko se to dnes hodnotí, sahali jsme po vítězství, snažili se dovést zápas do vyrovnané koncovky, kde bychom to na zkušenost vyhráli. Z toho nakonec náš zkušený rozehrávač nedal trestné hody, ztratili jsme míč. Pak jsme se začali vztekat a už to bylo špatný. Ale myslím, že to byl zajímavý zápas, divákům se musel líbit a gratuluji domácím klukům k výhře."

Hráči po utkání:

Tomáš Pomikálek, křídlo BK ARMEX Děčín: "Ostrava byla určitě fyzičtější, rotaci taky měla dnes větší, ale devět útočných doskoků za první poločas je strašně moc. V poločase jsme se o tom bavili i s trenérem, že tohle je právě drželo ve hře. Možná těch emocí bylo ve druhém poločase moc, ale zase to k tomu patří a zápas měl i díky tomu fakt náboj."

Petr Bohačík, pivot NH Ostrava: "Zápas byl dobrý, měl šťávu, měl energii, hodně nesouladu s rozhodčími z obou stran. Dneska nám skvěle fungovala spolupráce s Manu Ubillou, na druhou stranu nám to funguje, ale zapomeneme rozehrát i ostatní kluky."

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 79:65 (16:21, 37:35, 54:49)

Body: Svoboda 17 (2x 3), Osaikhwuwuomwan 15 (2x 3, 8 doskoků), Alston 15 (TH 7/10, 5 asistencí), Kroutil 13 (2x 3, TH 5/5), Pomikálek 10 (2x 3), Bobek 5 (1), Mach 4 - Bohačík 18 (TH 2/8, 10 doskoků, 7 získaných faulů), Ubilla 13 (2x 3, 7 doskoků, 5 asistencí), Radukič 12 (10 dosakoků), Vann 10, Šmíd 9, Heinzl 2, Týml 1. Střelba za 2 body 18/42:26/49, za 3 body 9/25:2/17, TH 16/21:7/21. Doskoky 38:50 (útočné 10:17), asistence 15:11, ztráty 5:12, fauly 21:22.