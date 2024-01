Basketbalisté Děčína natahují šňůru výher. V Písku na ní nasázeli šestý korálek, na půdě snaživého nováčka vyhráli 101:85 a v tabulce drží čtvrté místo v tabulce.

Děčínští basketbalisté vyhráli na půdě nováčka z Písku. | Foto: Sršni Photomate Písek

„Za výhru jsme rádi, v Písku se nikdy nehraje lehce. Je tu skvělá a divoká atmosféra, za to je potřeba písecké fanoušky pochválit,“ ocenil Jakub Důra, sportovní manažer BK ARMEX Děčín. „Nás podržela trojková střelba, vstoupili jsme do toho soustředěně, proměňovali šance. Rozhodující náskok jsme si vytvořili v prvním poločase,“ poznamenal.

Písečtí se v prvním poločase brutálně trápili v útoku, Válečníci šli do šaten za stavu 52:31. Po změně stran vedli hosté dokonce o třicet bodů, domácí to ale nezabalili, předvedli šňůru 17:0 a mohli pomýšlet na obrat. Děčín ale drama nepřipustil. „Měli jsme naštěstí vytvořený bodový polštář z předchozích čtvrtin, kluci se vrátili do naší soustředěné hry a dokázali si výsledek pohlídat,“ dodal Důra.

Sršni z Písku naopak prohráli čtvrté utkání v řadě, vždy navíc dostali více než sto bodů. „Všechny poslední porážky mají společného jmenovatele. Pokud si myslíme, že všechny přestřílíme a budeme vyhrávat útokem, tak budeme rádi, že se zachráníme. Já už nevím, jak víc přinutit svoje hráče změnit myšlení a donutit je bránit. Druhá čtvrtina je na naší obranné polovině takový zmar, že pustíme soupeře do dvouciferného náskoku a druhý poločas už zachraňujeme, co se dá. Pokud se nevrátíme do toho, co nás zdobilo na začátku soutěže, tak se nám ještě zle povede. Jediné, co mi udělalo radost, byl přístup mladých hráčů, kteří ukázali, že do týmu patří a že si zaslouží větší minutáž, než do teď dostávali,“ shrnul vše smutný trenér Písku Jan Čech.

Zdroj: Ladislav Zeman

Válečníci už vyhlížejí sobotní šlágr, když doma od 19 hodin přivítají Nymburk. Ten doma porazil Opavu a aktuálně je na prvním místě tabulky.

Sršni Photomate Písek - BK ARMEX Děčín 85:101 (20:26, 31:52, 57:79)

Body Písku: J. Svoboda 19 (3x 3), M. Svoboda 11 (TH 7/11, 9 získaných faulů), Novotný 10 (2x 3), Skalička 9, Kojzar 8 (2), Fait 8 (1), Sýkora 6 (8 doskoků, 5 asistencí), Šlechta 6 (2x 3), Šurý 5 (1), Šimonek 3.

Body Děčína: Kroutil 21 (6x3), Svoboda 19 (2x 3, 6 doskoků, 2 zisky), Walton 15 (TH 9/9, 9 asistencí, 2 zisky), Pomikálek 12 (2x 3, 4 zisky), Ogundiran 12 (TH 8/11, 8 získaných faulů), Macháč 7 (6 doskoků, 5 získaných faulů), Šturanovič 6, Štěrba 6 (2x 3), Slowiak 3 (1).

Střelba za 2 body 16/29:17/29, za 3 body 11/42:13/33, TH 20/30:28/33. Doskoky 38:43 (útočné 11:8), asistence 22:21, ztráty 18:21, fauly 29:23. Diváci: 780.

Tabulka: 1. Nymburk 15/4, 2. Opava 15/4, 3. Ústí nad Labem 12/7, 4. BK ARMEX Děčín 12/7, 5. Basket Brno 10/9, 6. USK Praha 10/9, 7. Kolín 10/9, 8. Pardubice 8/11, 9. Písek 8/11, 10. Ostrava 6/13, 11. Olomoucko 5/14, 12. Slavia Praha 3/16.