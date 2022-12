V prvním poločase to přitom se svěřenci Tomáše Grepla nevypadalo dobře. Severočechům se vůbec nedařilo v útoku, za prvních 20 minut dali pouhých 31 bodů a do kabin šli se ztrátou 11 bodů.

Po změně stran ale Válečníci v ofenzivě neskutečně přidali. Ve třetí čtvrtině nasázeli 29 bodů a stáhli náskok Kolína na 4 body. V poslední části se naopak hosté propadli do střeleckého zoufalství a Děčín dokonal obrat. Zklamání tak jistě prožíval Ondřej Šiška, který poprvé dorazil do Děčína po letním odchodu do Kolína.

Po další porážce Nymburka, který doma padl s Pardubicemi a připsal pátou porážku v sezoně, se Děčín posunul na druhé místo v tabulce. Domácí střelecky táhl Matěj Svoboda, který nasázel 27 bodů.

Trenéři po utkání

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Zápas jsme začali tak, jak jsme očekávali po naší devatenáctidenní pauze, která nás na Vánoce potkala. Na naše poměry opět velmi špatná střelecká produktivita, a to hlavně v prvním poločase. Ale obrovskou bojovností ve druhé půlce, a tím, že hráči chtěli vyhrát, jsme zápas zvládli. V utkání jsme vedli jen asi devět minut, takže z toho pohledu to nevypadá moc zaslouženě, ale díky tomu, jak jsme se ve druhé půlce rvali, máme dobrou a velmi cennou výhru. Nichols se vrátil z Ameriky nemocný a dnes se teprve zvedl z postele. Za to mu patří veliký dík, že vůbec nastoupil. Máme v této sezóně bojovné srdce, díky čemuž jsme byli schopni dnes velmi dobře hrající Kolín porazit."

Adam Konvalinka, trenér BC GEOSAN Kolín: "Skvěle jsme začali, přesně jsme se drželi plánu, který chceme předvádět, a dobře jsme se připravili na agresivní obranu domácích. Z toho jsme dávali hodně jednoduchých košů. Pak jsme z toho ale vypadli, a to po dvaceti osmi, třiceti minutách, kdy jsme pustili Děčín do jeho jednoduché a rychlé hry. Bohužel, jakmile se Děčín dostane do rytmu a hraje rychle a jednoduše, těžko se zastavuje. Hodně domácím pomohl Matěj Svoboda, který ve druhém poločase trefoval skoro vše, na co sáhl. Vyhráli jsme sice na doskoku, ale žádnou výhodu jsme z toho neměli. Dalším klíčem bylo našich sedmnáct ztrát. S tím žádný vyrovnaný zápas nevyhrajeme. Gratuluji Děčínu za výkon ve druhém poločase, my si můžeme drbat hlavy, že jsme prohospodařili tak nadějné vedení."

Hráči po utkání:

Teodor Dlugoš, rozehrávač BC GEOSAN Kolín: "Dnes nám bohužel nevyšlo to, pro co jsme sem přijeli, tedy pro vítězství. V prvním poločase jsme předváděli to, co jsme chtěli, bohužel ve druhém poločase soupeř trefil nějaké trojky a nám navíc asi došly síly. Prostě to dnes nevyšlo. Zlomilo se to asi ve třetí čtvrtině, ale koncovka byla ještě otevřená.”

Tomáš Jansa, rozehrávač BK ARMEX Děčín: „Nezačali jsme ideálně a dovolili Kolínu bodovou šňůru. Možná nám chyběla trochu koncentrace, možná jsme se nevyrovnali s bojovností soupeře, který měl občas váhovou i výškovou převahu. Ale naštěstí nás to nezlomilo, do druhého poločasu jsme vstoupili jako jiný tým, bojovali jsme, jezdili a jsem moc rád, že jsme výhru urvali. Se svým vstupem do zápasu jsem nebyl moc spokojen, udělal jsem dvě hloupé chyby, ale ve druhé půli už to bylo lepší a řekl bych, že jsem týmu dodal nějakou energii. Ale důležitější je, že jsme to týmově ubojovali a dovedli zápas do vítězství. V prvním poločase nám možná trochu chyběl doskok, ale ve druhém poločase jsme to vykompenzovali bojovností a míče, které byly padesát na padesát, končily v náš prospěch. To trochu soupeře deptalo. Veliké díky patří našim fanouškům, kteří nás podporovali. Bylo to něco neskutečného. Prostě super výhra na konec roku.”

BK ARMEX Děčín - Kolín 79:74 (19:20, 31:42, 60:64)

Nejvíce bodů: Svoboda 27, Walton 19, Nichols 11 - Slavinskas 19, Číž 14, Petráš 13.

Tabulka: 1. Brno 12/3, 2. Děčín 11/4, 3. Nymburk 10/5, 4. Pardubice 9/6, 5. Kolín 8/6, 6. Opava 8/7, 7. Ústí nad Labem 7/8, 8. Ostrava 7/8, 9. USK Praha 5/7, 10. Slavia Praha 4/11, 11. Olomoucko 3/11, 12. Hradec Králové 3/11.