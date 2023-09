Pomsta za prohru v ligovém finále se nekonala. Děčínští basketbalisté prohráli s Opavou i bitvu o první místo na Federálním poháru, který se hrál na Slovensku v Levicích. Svěřenci Tomáše Grepla podlehli Slezanům 93:111.

Děčínští basketbalisté získali na Federálním poháru stříbro. V semifinále porazili Levice, ve finále nestačili na Opavu. | Foto: Lukáš Droppan

Do finále se Děčín probojoval díky semifinálové výhře proti domácím Levicím, Válečníci urvali výhru 78:84 po prodloužení. „Bylo to vyrovnané od začátku až do konce. Koncovku jsme měli ve své moci, ale nepochopitelně jsme to domácím odevzdali. Naštěstí jsme zvládli prodloužení,“ hodnotil semifinále Tomáš Grep, kouč BK ARMEX Děčín.

„Nebyla to pěkná výhra, ale počítá se. Ale nebyl jsem spokojený, bylo tam hodně mezer v obraně,“ podotkl Tomáš Pomikálek, kapitán Válečníků. Proti Levicím byli bodově vidět se 17 bod Sturanovič se Svobodou.

Ve finále narazil Děčín na starého známého. Právě Opava v minulé sezoně porazila Válečníky ve finále play-off Kooperativa NBL. V Levicích se rozhodlo ve druhé čtvrtině, kde Slezané předvedli šňůru 15:1 a dostali se do rozhodujícího náskoku. Opavané byli hodně efektivní v útoku, když nasázeli 111 bodů.

„Odehráli jsme v prvním poločase slušných 17 minut. Drželi jsme se na dostřel, dokonce jsme i chvilku vedli. Jenže pak Opava předvedla šňůru 15:1. To jí dodalo klid do dalšího průběhu a náskok si víceméně udržovala. Je to pro nás trochu hořké, přesto chci hráčům poděkovat, jak Federální pohár zvládli. Máme stále na čem pracovat,“ shrnul vše Tomáš Grepl.

„Byly tam trochu větší emoce, než by bylo zdrávo. Prostě nějaké staré křivdy. První poločas nabídl dobrý basketbal, Děčín střílel s obrovskou úspěšností, především Walton střílel úžasně. Hlavně bych chtěl poděkovat organizátorům za skvělý turnaj,“ nechal se slyšet Petr Czudek, kouč BK Opava.

„Opava potvrdila svou sílu, ve druhém poločase nás předčila a zaslouženě vyhrála. Na obou stranách zbytečné emoce, netřeba se ale k tomu víc vyjadřovat. Možná tam byly nějaké nevyřízené účty z finále. Je to ale za námi, nemůžeme se takto nechat vyprovokovat,“ má jasno děčínský křídelník Matěj Svoboda.

Semifinále:

Patrioti Levice - BK ARMEX Děčín 74:78 pp (14:12, 35:34, 40:49)

Body: Adaway 20 (2x 3, TH 8/14, 7 získaných faulů), Kněževič 19 (6x 3), Howard 10 (12 doskoků), Kaukiainen 8 (2x 3, 6 asistencí), Wheeler 7 (1x 3), Bojanovský 6 (13 doskoků), Kováč 4 (1x 3), - Šturanovič 17 (10 doskoků), Svoboda 17 (9 doskoků), Cubbage 13 (2x 3), Machač 9, Walton 9 (6 získaných faulů), Pomikálek 5, Kroutil 4, Slowiak 2, Rozsypal 2.

Střelba za 2 body 9/29:26/55, za 3 body 12/42:2/22, TH 20/29:20/24. Doskoky 47:49 (útočné 13:13), asistence 16:6, ztráty 18:15, fauly 26:26. Diváci: 700.

Finále:

BK Opava - BK ARMEX Děčín 111:93 (34:39, 68:54, 99:76)

Body: Puršl 16, Zbránek 15 (2x 3), Jurečka 14 (4), Slavík 14 (1), Kouřil 13 (2), Kvapil 10 (2), Mokráň 10 (1x 3, 8 doskoků), Farský 8 (2x 3), Šiřina 8 (2x 3, 9 asistencí), Gniadek 3 (1) - Walton 23 (7x 3, 6 asistencí), Svoboda 18 (1x 3, TH 9/11), Šturanovič 17, Pomikálek 10 (2x 3), Kroutil 8 (1), Mach 6, Slowiak 6, Rozsypal 3 (1), Macháč 2.

Střelba za 2 body 19/23:17/31, za 3 body 15/43:13/28, TH 28/37:20/33. Doskoky 44:34 (útočné 21:12), asistence 27:19, ztráty 13:21, fauly 29:26.