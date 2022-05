„Parádní úspěch, opravdu. Robertovi jsem říkal, že u toho musím být. Tenhle tým jsem vedl od přípravek, jsou to skoro moje děti,“ řekl Jakub Houška, trenér děčínské mládeže.

Mladí Válečníci ve čtvrtfinále spláchli Opavu 100:60. V semifinále museli otáčet průběhu utkání proti brněnským Tygrům, výhra 69:53 je posunula do finále.

Tam Děčín narazil na domácí Ostravu. V parádní bitvě Válečníci udolali domácí celek 80:74 a mohli se oddat bujarým oslavám.

„Ve finále asi rozhodl fakt, že jsme prostě více chtěli a více bojovali. Ostrava je náš tradiční soupeř a moc se nám proti ní nedaří,“ podotkl Houška.

Společně s Landou pak při příchodu do šatny absolvovali „sprchu“ od svých svěřenců.

„Kluci to asi viděli někde v televize, takže nás pořádně promočili. Jsem rád, že jsme to vyhráli společně s Robertem. Vtipkovali jsme, že to je naše první zlato. Vždycky jsme totiž skončili jenom druzí,“ usmál se Houška.

Děčínský tým U 12 se představil ve Ždáru nad Sázavou, kde urval stříbrné medaile. Ve finále se postavil taky Ostravě, na tým z Moravy ale nestačil a boji o titul nakonec prohrál 66:43.

Cestou ke druhému místu Děčín postupně porazil České Budějovice (121:22), Pardubice (88:44), Tygry Praha (90:59) a Písek (69:56).

„Ostrava těžila z toho, že prostě byla fyzicky lepší. Ostravští byli větší, silnější, rychlejší. V téhle kategorii už takové rozdíly prostě jsou,“ připomněl Houška. My doplníme, že kategorii U 12 vede Radek Kroupa.

Třetí medaile cinkla Děčínu ve Varnsdorfu, kde se konal Festival mladších žákyň U 12. Děčínskému týmu, který vede Jiří Fiala, pomohlo několik varnsdorfských hráček, vše dospělo ke třetímu místu. První byl celek HB Basket Praha, druhý skončil Sokol Nusle a čtvrté místo zbylo na Klatovy.

Po úspěšně zvládnutém Vividbooks Národním finále dívek U11, následuje další velká výzva pro klub a město Děčín. O nadcházejícím víkendu se v Děčíně bude konat další velká basketbalová akce a tentokráte to bude Mistrovství republiky chlapců U 13. Před čtrnácti dny jsme mohli vidět dvanáct nejlepších celků z dívčí složky, nyní to bude z té chlapecké.

Válečníci odehrají svůj první zápas v pátek od 12.40 proti Nymburku a druhý proti jednomu z favoritů NH Ostravě.