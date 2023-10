Děčínští basketbalisté zvládli ošidné domácí utkání proti snaživému nováčkovi. Válečníci nakonec v ofenzivně laděném zápase přestříleli Písek 103:93 a mají čtvrtou výhru v sezoně.

Děčínští basketbalisté doma přestříleli Písek 103:93. | Foto: BK ARMEX Děčín

Zápas byl hodně rozkouskovaný a velmi dlouhý. Rozhodčí odpískali 60 faulů a házelo se 90 trestných hodů. Děčín poslal do hry novou tvář, s číslem 23 se na palubovce pohyboval Myles Carter, který nakonec zaznamenal 14 bodů a získal 7 faulů.

"Carter víceméně splnil to, co jsme od něj očekávali. V prvním poločase byl výborný, když vezmeme v potaz, že měl s týmem jen dva tréninky. Na hřišti nechal všechno, a ve druhém poločase už ho chytaly křeče do nohou. Myslím si, že bude platným hráčem a jsme rádi, že ho tady máme," řekl na jeho adresu trenér BK ARMEX Děčín Tomáš Grepl.

Hosté v první čtvrtině podlehli kouzlu Maroldovky, Válečníci toho využili a vybudovali si náskok 16 bodů. Ten byl rozhodující. Negativní zprávou však byli čtyři chyby pivota Šturanoviče, který sice bodově otevřel druhou desetiminutovku, ale o chvíli později se vyfauloval a zbytek duelu už jen sledoval z lavičky.

"Pět rychlých faulů Šturanoviče byl pro nás problém, protože pak chyběl do rotace. Chápu jeho frustraci, protože je to už několikátý zápas, kdy jsou mu pískány velmi diskutabilní fauly," zastal se děčínského pivota kouč Grepl.

„Jsem strašně rád za tuhle zkušenost, kdy jsme poznali, co je to atmosféra Maroldovky. A než jsme na to přišli, prohrávali jsme o dvacet bodů," přiznal Jan Čech, trenér basketbalistů Písku.

Ačkoliv se hosté snažili celý zápas stahovat domácí náskok, děčínští hráči obrat nepřipustili. "Do utkání jsme vstoupili výborně, protože jsme si chtěli napravit reputaci z posledního, hodně nepovedeného zápasu v Brně. Start se nám tedy povedl, ale pak, přestože jsme se připravovali na celoplošný presink a trojkovou střelbu soupeře, se nám toto ve druhé čtvrtce nepovedlo ubránit. A když dáte hráčům Písku čuchnout, tak toho využijí. Dostali jsme v této čtvrtce třicet bodů a soupeř byl zpět v utkání. Ve druhém poločase jsme se lehce zlepšili v obraně, ale stále jsme nechávali prostor hráčům Písku, kteří mají kvalitu a využívali toho. Nakonec jsme to ale zvládli a je to velmi cenná výhra," zhodnotil celé utkání Tomáš Grepl.

„Jsem rád, že pak jsme ukázali, proč v této soutěži jsme. Vrátili jsme se do zápasu a až do poloviny čtvrté čtvrtiny jsme byli pozadu jen o pár bodíků. Byli jsme na dostřel, ale stálo nás to hrozně sil, vyfaulovali se klíčoví hráči a Děčín po zásluze zvítězil. Jsem ale rád, že jsme se prezentovali takovým výkonem, jakým jsme se prezentovali. Navíc jsme přispěli k nádherné atmosféře a každý divák odchází z haly spokojený," dodal Čech.

BK ARMEX Děčín - Sršni Photomate Písek 103:93 (34:18, 57:47, 79:71)

Body Děčína: Matěj Svoboda 32 (2x 3, 10 doskoků), Walton 16 (2x 3, 11 asistencí, 4 zisky, 6 ztrát), Carter 14 (TH 8/11, 7 získaných faulů), Kroutil 11 (2x 3, 4 zisky), Pomikálek (7 doskoků), Macháč 8, Slowiak 5, Šturanovič 4, Rozsypal 4.

Body Písku: Šlechta 28 (4x 3, TH 10/10), Svoboda 15 (10 doskoků, 9 získaných faulů), Sýkora 11 (1x 3, 12 doskoků, 7 asistencí), Borovka 11 (1x 3), Šurý 10 (1), Novotný 9 (2), Englický 3 (1), Černý 3 (1), Kojzar 2, Skalička 1.

Střelba za 2 body 24/38:17/29, za 3 body 6/21:11/41, TH 37/55:26/35. Doskoky 42:43 (útočné 13:16), asistence 21:18, ztráty 17:18, fauly 27:33. Diváci: 1200.