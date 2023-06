V pondělí 12. června byla splněna jedna sázka. Matěj Svoboda, opora děčínských basketbalistů, před letošním Final 4 Českého poháru slíbil, že pokud jeho tým BK ARMEX Děčín zvítězí, vystoupá na pýchu děčínského turistického ruchu - na Via Ferratu na Pastýřské stěně naproti zámku.

Matěj Svoboda v rámci sázky vystoupal na pýchu děčínského turistického ruchu - na Via Ferratu na Pastýřské stěně naproti zámku. | Foto: bkdecin.cz

Před turnajem bylo ve hře celkové vítězství, což bylo po delší době příjemné oživení a hrálo se o první velkou trofej v nezvykle vyrovnaném basketbalovém ročníku v České republice. Jak se později ukázalo, podobný příběh napsala i Kooperativa NBL a její atraktivnost tak výrazně stoupla. Po takto dramatickém ročníku, kdy Děčín skončil v lize těsně pod vrcholem po neskutečném průběhu vyřazovacích bojů, došlo na plnění sázky od jednoho z lídrů týmu.

Pondělní akci pak doplnili kondiční trenér Honza Murín, člen klubové Rady Pavel Kolouch, a také Ladis Zeman, tvůrce exkluzivního dokumentu, jehož premiéra se odehraje 1. září v děčínském kině Sněžník. A záběry z Ferraty se tam objeví také.

O jakou šlo sázky, mezi kým a kdy?

Šlo o hecovačku Petra Hamtáka před Final4 ČP. Přišel s nápadem, aby vždy jeden hráč z každého týmu, vyslovil nějakou výzvu, kterou splní v případě vítězství.

Kdo vymyslel Ferratu a jak moc velké přemáhání to pro Vás znamenalo?

Ferratu jsem v podstatě vymyslel já sám. Říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavé jak pro mě tak i pro fanoušky a i samotný Děčín je touhle ferratou jedinečný.

Co jste o ní předtím věděl, a kývnul jste na to bez váhání?

Nevěděl jsem vůbec nic, jen jsem na ni koukal každý den.

Kdo vás nejvíc hecoval a nepřemýšlel jste o vykroucení?

Nikdo mě moc nehecoval, spíše náš kondiční Honza Murín mě neustále uklidňoval, že to zvládnu ať se nebojím.

Jaký to byl nakonec pocit, a měl jste po cestě nějakou krizi?

Pocit to byl skvělý moc jsem si to užil a i když jsem se nejdříve dost obával, tak se mi to zalíbilo a věřím, že jsem nelezl naposled. Krizi jsem měl možná jednu malinkou, tak zhruba uprostřed cesty jsem nevěděl kam dál šáhnout, ale Honza který lezl hned za mnou mi poradil a pak už to šlo hladce.

Zdroj: bkdecin.cz