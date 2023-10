Po vyhraném derby v Ústí nad Labem spadli děčínští basketbalisté zpátky na zem. Na domácí palubovce překvapivě nestačili na Olomoucku a kvůli slabému výkonu v útoku prohráli těsně 74:75.

Děčínští basketbalisté doma po slabém výkonu nečekaně podlehli Olomoucku 74:75. | Foto: DENÍK/Saša Vanžura

Válečníci se v prvních třech zápasech prezentovali útočným basketbalem a vždy nastříleli přes 90 bodů. Při středečním večeru se ale ve střelbě trápili, stejně jako v Ústí nad Labem nezachytili začátek zápasu a vše honili na jeho konci. Obrat se ale nekonal.

Komentáře po utkání:

Andrew Hipsher (trenér Olomoucka): "Dnes jsem byl opravdu hrdý na naše kluky. Nikdy není lehké vyhrát venku, tím spíš na půdě úřadujícího finalisty. Kredit Děčínu a trenérům za to, jak bojovali až do konce. Ohledně nás si nemám nač stěžovat, vydrželi jsme dělat, co bylo třeba, abychom nakonec uhájili výhru."

Dominik Žák (křídlo/pivot Olomoucka): "Jsme rádi, že jsme zvládli zápas v Děčíně, kde je to vždy náročné. Vstoupili jsme do něj dobře, získali jsme náskok, vyhráli první poločas. Ve druhém nás domácí dotáhli, zlepšili hru, ale my dokázali zůstat nohama na zemi, hlavou ve hře a dokázali jsme to dotáhnout do vítězného konce."

Tomáš Grepl (trenér Děčína): "Gratulace Olomoucku. Dnešek se hodnotí velmi těžce, ale od začátku jsme si koledovali o průšvih. Přístup byl vyloženě špatný, prohrávali jsme přes 38 minut, z tohoto pohledu jsme prohráli naprosto zaslouženě. Obrovskou bojovností jsme se dokázali vrátit zpátky, ale dnes nám chyběla jakákoliv basketbalová kvalita, a to se projevilo na výsledku. My jsme hráli bez nasazení, bez intenzity. Určitě se na nás podepsalo derby v Ústí v neděli, což náš neomlouvá. My se teď musíme co nejdřív vzpamatovat a co nejlíp připravit na další zápas na Slavii."

Matěj Svoboda (křídlo Děčína): "Gratulace Olomoucku. My si dnes ten zápas prohráli sami naší nedisciplinovaností a možná i podceněním soupeře. Nedali jsme tomu dneska dost respektu, který si soupeř zaslouží, pustili jsme je do dvouciferného vedení, které jsme celý zápas dotahovali, a to se pak těžko hraje v koncovce. To dotahování je náročné fyzicky i mentálně. Dnes si to Olomoucko zasloužilo, my se musíme poučit a nedovolit, abychom si prohrávali zápas takovýmhle způsobem."

BK ARMEX Děčín - BK Redstone Olomoucko 74:75 (18:24 33:43 52:60)

Nejlepší střelci: Svoboda 21, Walton 17, Pomikálek 16 (+10dos), Cubbage 10 - McBrayer 17, Hemphill 14, Shaver 13, Bailey 11.

Tabulka: 1. Opava 4/0, 2. Pardubice 3/0, 3. USK Praha 3/0, 4. Kolín 3/1, 5. Nymburk 2/2, 6. BK ARMEX Děčín 2/2, 7. Brno 1/2, 8. Ústí nad Labem 1/3, 9. Olomoucko 1/3, 10. Slavia Praha 1/3, 11. Písek 0/1, 12. Ostrava 0/4.