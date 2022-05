Od pátku do neděle se v Děčíně konal finálový turnaj VIVIDBOOKS Národní Finále U13 chlapců. Celkem se v ARMEX Sportcentru, Křešické Aréně a na ZŠ Vrchlického odehrálo 12 nejlepších týmu z celé České republiky 30 skvělých utkání a mladí Válečníci z Děčína se po zisku dvou medailí v kategoriích U15 a U12 dokázali dostat i do svého třetího finále! To vše pod vedením Radka Kroupy a Jakuba Houšky.