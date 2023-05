Velkou bitvou, kterou nakonec muselo rozseknout prodloužení, nabídl první zápas semifinálové série basketbalového play-off. Lépe do ní nakonec vstoupil domácí Děčín, který přetlačil Pardubice v „nastaveném“ čase 88:85. Válečníci tak Beksu porazili i popáté v letošní sezoně.

První semifinále play-off mezi Děčínem a Pardubicemi. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Narvaná Maroldovka, která celou dobu hnala své miláčky za úspěchem, viděla od úvodu velmi vyrovnanou partii. Děčín v posledních vteřinách zachraňoval prodloužení, když Ty Nichols za stavu 76:77 trefil alespoň jednu šestku a vyrovnal. A jelikož pak Šafarčík svůj pokus neproměnil, dostali diváci pětiminutový přídavek.

Tam byli Válečníci bojovnější, přesto nakonci přežili za stavu 86:85 nepřesný pokus Rikiče. A když Svoboda proměnil obě šestky, slavilo se na severu Čech těsné, ale důležité vítězství.

„Oba týmy byly vítězství hodně blízko. V závěru jsme to strhli bojovností, měli jsme i trochu štěstí. Jsme za výhru samozřejmě rádi,“ hlesl děčínský křídelník Matěj Svoboda. Oba celky si na palubovce nic nedarovaly. „Přesto to nikdo nemyslí extrémně zlomyslně. Do play-off to patří, nemám problém si se všemi kluky z Pardubic podat ruce," zdůraznil.

„Hodně vyrovnaný zápas. Vedli jsme 75:72, pak přišla pro nás blbá trojka. Děčín byl v prodlšťastnější. Hlavy ale rozhodně nevěšíme,“ jasně řekl pardubický David Pekárek.

„Počítali jsme s tím, že to takhle bude. Pardubice hrají celou sezónu konzistentně výborně v obraně a mají útok na vysoké procentuální úrovni. Takže jsme čekali, že to bude veliká bitva, kterou budou rozhodovat maličkosti. A zápas to potvrdil, protože se dostal až do prodloužení, kde jsme byli trochu šťastnější. Teď si musíme odpočinout a dobře se připravit na druhý zápas. Dnešní utkání s Pardubicemi už bylo páté v této sezóně, a každé bylo hodně fyzické. Dnes to ale bylo ještě vyšponované tím, že je to play-off. Nám se bude regenerovat o trošičku lépe, ale zítra očekávám opět tuhý boj a vůbec bych se nedivil, kdyby bylo znovu prodloužení," zhodnotil vše Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Pardubice letos na Děčín nevyzrály, přesto Pekárek nepropadá panice. „Myslím si, že jsme dnes ukázali, že proti Děčínu hrát umíme. Sice to nedopadlo, ale ve středu je další šance," dodal basketbalista Pardubic.

Druhé utkání se hraje ve středu na děčínské palubovce od 17.10. "Únava tam určitě bude, ale na tohle se připravujeme celý rok. Bude to hlavně o hlavě. Je potřeba si to nastavit tak, abychom ze sebe na hřišti vydali co nejvíc. Jinak to nejde," uzavřel vše Svoboda.

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 88:85 po prodloužení (19:19, 45:43, 60:58, 77:77 - 11:8)

Body Děčína: Nichols 24 (1x 3, TH 9/17, 10 asistencí, 4 zisky, 14 získaných faulů), Walton 17 (1x 3, 8 doskoků, 5 asistencí), Pomikálek 13 (3x 3, 5 doskoků), Svoboda 13 (1x 3, 11 doskoků), Bruner 7, Kroutil 5 (1x 3), Josipovič 4, Mach 3 (1x 3), Macháč 2.

Body Pardubic: Pekárek 18 (2x 3, 5 asistencí, 6 získaných faulů), Rikič 18 (8 doskoků), Švrdlík 12, Čolak 10 (1x 3), Vyoral 9 (1), Dickerson 6 (9 doskoků), Štěrba 5 (1x 3), Šafarčík 4, Burda 3 (1).

Střelba za 2 body 22/46:19/37, za 3 body 8/25:6/27, TH 20/33:29/34. Doskoky 42:44 (útočné 13:14), asistence 17:21, ztráty 13:21, fauly 24:32. Stav série: 1:0. Diváci: 1200.