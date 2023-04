Víkend, který se povedl. Děčínští basketbalisté zvládli i druhý domácí zápas v rámci čtvrtfinálové série play-off proti Ostravě. Válečníci v sobotu vyhráli 92:78 a v sérii, která se přesouvá do Ostravy, vedou 2:0.

Děčínští basketbalisté porazili Ostravu i v sobotu. V sérii tak vedou 2:0 na zápasy. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Zápas v úvodu nabídl rozháranou hru, ve kterém se nedařilo moc obranám. Hosté začali dobře a dostali se do vedení. Děčín, který hnali tradičně skvělí fanoušci, ale ještě v první desetiminutovce skóre obrátil a vedení už nepustil.

Ve druhé čtvrtině si pak vypracoval dvouciferný bodový polštář a utkání dovedl do zdárného konce. Nejlepším střelcem celého zápasu se stal Ty Nichols, který dal 23 bodů. Ostravu střelecky držel s 16 body Morgan.

Třetí utkání se bude hrát v Ostravě v úterý 25. dubna od 17.30.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Dnešní zápas byl úplně jiný, než ten včerejší. Dnes jsme se trefovali z trojkové vzdálenosti, dali jsme čtrnáct trojek, a tohle vlastně rozhodlo o naší výhře. A také to, že jsme hráli relativně slušně v obraně. Další změnou bylo to, že včera měla Ostrava dvacet dva ztrát, dnes jen jedenáct. Víc si kontrolovali míč v ruce, tím pádem měli více útoků. Tohle chtěli po včerejšku změnit, a to se také stalo. Naopak Ostrava byla méně úspěšná v trojkách, přestože jich dnes vystřelila čtyřicet jedna, což je neskutečné číslo, obzvlášť k pětadvaceti dvojkám. To je obrovský nepoměr. Na tohle se ale musíme připravit, protože v Ostravě to bude pekelné prostředí a nečeká nás tam vůbec nic lehkého. Musíme být pevní v kramflecích. Říkám totiž znovu, že rozhodovat budou maličkosti.”

Adam Choleva, trenér NH Ostrava: „Gratuluji domácím k dalšímu bodu v sérii. Řekl bych, že je to pěkná série, bojovná a lidem se to musí líbit. My jsme dnes bohužel nehráli s takovým zápalem, jaký se hodí pro play-off. Na druhou stranu jsme nedělali tolik ztrát, čímž jsme se drželi ve hře. Ale dnes nám to nešlo střelecky, nechali jsme se přeskákat, což se nám s naší podkošovou sestavou nemůže stát.”

Hráči po utkání:

Martin Mach, pivot BK ARMEX Děčín: „Jsme spokojeni se stoprocentní domácí úspěšností. Ale Ostrava nám nedá nic zadarmo a nyní nás čekají dvě hrozně těžká utkání venku. Musíme se připravit co nejlépe a ideální by bylo sérii domů už nevracet. Řekl bych, že to dnes bylo stejné utkání jako včera, protože slovy plzeňské fotbalové legendy, Davida Limberského: "Hosté postavili do bedny autobus a nechali nás střílet." Ale nám to dnes konečně trochu padalo, což bylo příjemná změna oproti včerejšku. Jinak to bylo opět velmi bojovné utkání, hodně emocí v tom bylo, prostě řežba. Ovšem pro diváky hezký zápas.”

Matej Majerčák, rozehrávač NH Ostrava: „Dnes to byl další těžký zápas v Děčíně. Začali jsme dobře, s energií, kterou jsme chtěli do utkání vložit, a dostali jsme se do vedení. Ale pak nám spadla koncentrace a dovolili jsme Děčínu dát do poločasu padesát bodů, a to je hrozně moc. Ve druhém poločase jsme chtěli stáhnout manko, ale neměli jsme tolik sil, abychom se dostali z těch minus deseti na nějaký rozumný rozdíl. Bojovali jsme až do konce, ale dnes to na Děčín zase nestačilo.”

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 92:78 (26:21, 48:38, 69:58)

Body Děčína: Nichols 23 (4x 3, 4 asistence, 2 zisky), Walton 18 (2x 3, 7 asistencí, 8 získaných faulů), Svoboda 18 (3x 3), Pomikálek 11 (2x 3, 7 doskoků), Josipovič 7, Bruner 7 (1x 3, 12 doskoků), Kroutil 6 (2x 3), Mach 2, Macháč 0, Jansa 0.

Body Ostravy: Morgan 16 (4x 3, 4 zisky), Majerčák 14 (3x 3, 6 asistencí), Mathon 13 (TH 7/9), Snopek 12 (2x 3), Radukič 10 (7 doskoků), M. Svoboda 6 (1x 3), Bohačík 4, Týml 2, Šmíd 1, Š. Svoboda 0, Jakel 0, Havlík 0.

Střelba za 2 body 17/30:16/25, za 3 body 14/34:10/41, TH 16/23:16/22. Doskoky 44:35 (útočné 15:13), asistence 18:17, ztráty 15:11, fauly 24:21.

Diváci: 1 200