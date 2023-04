Je to tady! Dlouho očekáváné čtvrtfinále play-off nejvyšší basketbalové soutěže začalo. Děčínští basketbalisté zvládli ošidný první zápas, když doma porazili Ostravu 84:74. Druhý zápas se hraje na severu Čech už v sobotu.

Basketbalisté Děčína vstoupili do play-off vítězně. | Foto: Deník/Saša Vanžura

Ostravané v Maroldovce kousali, dalo se to čekat. V poločase vedli Válečníci dvoubodovým rozdílem, svůj náskok udržovali a postupně ho navyšovali. Před natřískanou domácí halou tak první zápas zvládli, v sérii, která se hraje na čtyři vítězné zápasy, jdou do vedení 1:0. Slezané ale ukázali, že dokáží na horké děčínské půdě odehrát velmi dobrý zápas.

Děčín se mohl tradičně spolehnout na své opory. Ty Nichols a A. J. Walton shodně zaznamenali 22 bodů. Nejlepším ostravským střelcem byl se 14 body Majerčák.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Víme, že to bude těžká série a jsme rádi, že vstup se nám povedl. Série ale bude nejen těžká, ale také dlouhá. Už dnes se začaly tvořit dvojičky jak to ve správném play-off má být. V sérii budou rozhodovat maličkosti, jako třeba dnes, kdy jsme se strašně nadřeli na desetibodové vedení, ale během chvilinky to bylo už jen o tři a Radukič měl na ruce vyrovnávací trojku. Nemůžeme povolit v koncentraci v obraně ani na vteřinu, protože Ostrava nás hned ztrestá. Když budeme hrát pozorně v obraně celých čtyřicet minut, můžeme Ostravu porazit i podruhé.”

Adam Choleva, trenér NH Ostrava: „Gratuluji Děčínu k výhře v první čtvrtině. Hraje se na čtyři vítězství, takže toto nic vlastně neznamená. My jsme ukázali, že můžeme odehrát dobrý zápas na horké palubovce v Děčíně, což je pro nás super. Bohužel, dnes nás opět srazila na kolena naše achillova pata - ztráty. Měli jsme jich dvacet dva, přesto jsme v poslední minutě mohli sahat po vítězství. Stáhli jsme dvanáctibodové manko na dva body a měli jsme střelu na otočení. Je to škoda. Musíme si zítra dát na ztráty pozor.”

Hráči po utkání:

Matěj Svoboda, křídlo BK ARMEX Děčín: „Pro mě to byl divný zápas. Padalo málo bodů, hra byla hodně rozkouskovaná. Mě trvalo strašně dlouho, než jsem se dostal do tempa, otázkou je, zda vůbec. Necítil jsem se dnes nejlépe. Jsem moc rád za tu poslední trojku, která mě konečně dostala do lepší pohody, s níž bych chtěl tohle play-off odehrát. Jinak to byl bojovný zápas a jsem moc rád, že jsme vyhráli. Drželi jsme si většinu zápasu mírný náskok, na konci jsme trochu utekli, a to rozhodlo. Byla to vybojovaná výhra a máme spoustu věcí, ze kterých se můžeme poučit. Hrozně si úspěchu vážíme, byl to první důležitý krok. Jak Děčín, tak Ostrava jsou velice emotivní týmy a emoce se budou jistě zápas od zápasu stupňovat. Musíme to ale udržet pod kontrolou a být disciplinovaní.”

Matej Majerčák, rozehrávač NH Ostrava: „Těžký zápas, zápas play-off, zápas v Děčíně. Všechno to gradovalo. Myslím si, že divákům se musel zápas líbit, protože měl náboj a bylo to vyrovnané až do samého konce. Mrzí nás, že jsme nezískali první vítězství, ale odvedli jsme dobrou práci. Půl utkání jsme odehráli bez Morgana, který měl problémy s fauly. Věřím, že zítra nastoupíme ještě více motivovaní, pohlídáme si fauly a budeme hrát celých čtyřicet minut.”

BK ARMEX Děčín - NH Ostrava 84:74 (22:16, 39:37, 56:51)

Body Děčína: Nichols 22 (1x 3, TH 7/11, 7 asistencí, 3 zisky, 9 získaných faulů), Walton 22 (2x 3, 6 doskoků, 8 asistencí, 4 zisky), Pomikálek 14 (1x 3), Svoboda 13 (2x 3), Kroutil 10 (1x 3, 3 zisky), Mach 3, Bruner 0 (7 doskoků), Josipovič 0, Macháč 0, Žikla 0, Jansa 0.

Body Ostravy: Majerčák 14 (3x 3, 10 doskoků, 6 asistencí), M. Svoboda 12 (2x 3), Morgan 10 (2), Mathon 10 (1x 3, 11 doskoků), Radukič 9 (2x 3), Snopek 8 (2), Š. Svoboda 5 (1), Bohačík 4, Šmíd 2, Jakel 0, Týml 0, Janů 0.

Střelba za 2 body 18/41:9/24, za 3 body 7/28:13/35, TH 27/39:17/26. Doskoky 42:47 (útočné 12:10), asistence 18:13, ztráty 11:22, fauly 25:31.

Diváci: 1 200.