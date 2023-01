Střelecky exceloval Ty Nichols, který nasázel 34 bodů, trefil hned čtyři trojky a získal osm faulů. Za hosty nasázel 27 bodů Pipes, to ale týmu z hlavního města nestačilo.

Trenéři po utkání:

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Základní část finišuje a zápasy se neskutečně vypjaté. Nám i USK jde o hodně, boj o první osmičku je velmi vyrovnaný a rozhoduje každá čtvrtina. Dnešní utkání bylo velmi podobné tomu, co jsme odehráli na USK, možná byl ještě fyzičtější. Pro nás to je skvělá výhra, protože USK hrál výborně. Připravovali jsme se na Pipese a Oukauru, kteří nám přesto ukázali, že jsou na velmi vysoké úrovni. Dnes ale rozhodly obrany, kde se nám povedlo ofenzivně laděný USK udržet o několik bodů pod jeho průměrem. To je pro nás dobrá vizitka. Jsem rád, že jsme zápas zvládli i přesto, že se nám několik minut před koncem vyfauloval ústřední rozehrávač. Všichni hráči zaslouží veliké absolutorium, protože na hřišti nechali úplně všechno. A řekl bych to, i kdybychom prohráli.”

Francesco Tabellini, trenér USK Praha: "Pouze dvě jednoduché věci. Na jednu stranu můžeme být sebejistí, ne spokojení, když jsme prohráli. Ale byli jsme schopní bojovat a konkurovat domácím. Na druhé straně jsme velmi zklamaní, protože jsme měli dva momenty v zápasu, konec druhé a konec třetí čtvrtiny, kdy jsme nebyli schopni domácí ubránit. Pokud tohle nezlepšíme, budeme takové zápasy ztrácet. Jsme dobří, abychom se dostali do vyrovnaných zápasů, ale tohle nám chybí, abychom získali výhru."

Hráči po utkání:

Filip Kroutil, křídlo BK ARMEX Děčín: „Takhle vyrovnané zápasy se vyhrávají v detailech - kdo výš vyskočí, kdo je rychlejší v protiútoku. Jsem moc rád, že jsme si dnes trochu zvedli sebevědomí a ukázali jsme, že umíme hrát dobrý basketbal.”

David Böhm, pivot USK Praha: „Myslím si, že jsme to zase uspěchali. V koncovkách většinou zmatkujeme a děláme blbosti, které celých třicet osm minut nepředvádíme. Musíme se z toho poučit. Teď je ale důležité, abychom měli hlavu nahoře a makali dál.”

BK ARMEX Děčín - USK Praha 85:77 (18:14, 44:34, 59:57)

Body: Nichols 34 (4x 3, 8 získaných faulů), Svoboda 15 (6 doskoků), Kroutil 10 (3x 3, 6 doskoků), Josipovič 10, Walton 8 (1x 3, 8 asistencí, 6 doskoků), Jansa 6 (1x 3), Mach 2 - Pipes 27 (4x 3, 8 doskoků, 7 získaných faulů), Okauru 22 (2x 3, TH 6/6), Böhm 20 (3x 3, TH 5/5), Samoura 4 (9 doskoků), Petružela 2.

Střelba za 2 body 20/40:15/31, za 3 body 9/24:9/34, TH 18/32:20/23. Doskoky 37:45 (útočné 9:14), asistence 18:10, ztráty 8:13, fauly 21:28. Diváci: 850.

Tabulka: 1. Brno 14/5, 2. Nymburk 13/6, 3. Děčín 13/6, 4. Kolín 11/7, 5. Pardubice 11/8, 6. Ústí n. L. 11/8, 7. Opava 11/8, 9. Ostrava 9/10, 11. USK Praha 7/11, 12. Slavia Praha 5/14, 13. Olomoucko 4/15, 14. Hr. Králové 4/15.