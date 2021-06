„Vzhledem k našim finančním možnostem a okolnostem, kdy máme v osobě Lamba Autreyho s podobným případem dobré zkušenosti, byl pro nás Damonte první volbou. Jsem přesvědčen, že v této cenové relaci jsme našli skvělou volbu. Věřím, že Damonte bude pro náš mladý tým pod košem výraznou posilou a náš klub pro něho zase odrazovým můstkem k další kariéře. K tomuto názoru určitě přispívá i to, že reference hlavně z polské ligy jsou velmi pozitivní. V současné době ani není úplně mimo hru. Ve Spojených státech trénuje a hraje místní neoficiální soutěže,“ řekl Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.

Damonte Dodd je novou posilou BK ARMEX Děčín.Zdroj: Tomáš LašDamonte prošel programem špičkové University of Maryland, která patří k nejprestižnějším v USA, aby tam ve svém seniorském roce 2016/17 dosahoval průměrně 6,2 bodu a 4,4 doskoku. Po dokončení studia byl pozván na letní tréninkový kemp Philadelphia 76ers. Do draftu se nedostal, následovala epizodní anabáze ve farmářské soutěži NBA G League, aby pak na 24 zápasů zamířil do mexického Duranga (9,5 bodu a 7,3 doskoku na zápas).

„Jsem nadšený z příchodu do Děčína. Moc se těším, až dorazím a začneme společně pracovat na dosažení týmových cílů. A rád bych, aby byly co nejvyšší,“ nechal se slyšet Damonte Dodd.

Doddovu evropskou cestu otevřel ročník 2018/19 v dresu polských Gliwic, kde dosahoval v silné lize průměry 10,5 bodu a 6,3 doskoku a v Alpe Adria Cupu 10,5 a 4,5. Z Polska už zamířil Damonte do ambiciózních Svitav, tam sice statistické průměry mírně klesly ovšem stejně jako odehrané minuty, a to především s dalším posilováním týmu před přerušením soutěže z důvodů pandemie.

V uplynulém ročníku Dodd neměl angažmá, což připomíná příběh Lamba Autreyho, jehož Děčín před ročníkem 2018/19 rovněž znovu objevil pro NBL. Fanoušci Válečníků budou jistě zvědaví, zda se 211 cm vysokému pivotovi podaří podobně úspěšný návrat na české palubovky.

„Damonte Dodd je silový hráč. Je vysoký, atletický, dravý na doskoku, staví kvalitní clony. Jsem rád, že nás na pozici podkošového hráče právě Damonte posílí,“ zdůraznil Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Klub na konci května navíc prodloužil smlouvu Davidu Žiklovi a Martinu Machovi.