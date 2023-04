V početnější sestavě, bez Nicholse a nakonec bez kapitána Pomikálka, který si v zápase zranil kotník. Děčínští basketbalisté i počtvrté v sezoně porazili Pardubice. V domácím stánku je přetlačili 89:85 a potvrdili třetí místo v nadstavbě.

Děčínští basketbalisté doma porazili Pardubice. | Foto: Luděk Černý

Co bylo klíčem k 23. vítězství v sezoně? Skvělý bodový počin pivota Brunera, ale také zastavení pardubických opor Neala a Vyorala. Bodoví tahouni Beksy dohromady zaznamenaly osm bodů.

Pohled na děčínskou lavičku byl povzbudivější než v minulých zápasech, protože z marodky se vrátili Svoboda, Josipovič, Macháč i Jansa. Naopak doma v posteli musel zůstat nemocný Nichols, ale jeho absenci zacelili domácí hráči velikou bojovností a skvělým představením pivota Brunera. Kaňkou na výhře je zranění kotníku kapitána Tomáše Pomikálka, jeho vážnost se teprve ukáže. Děčínský basketbalista se zranil v poslední čtvrtině.

Trenéři po utkání

Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín: „Jsem rád, že jsme byli v takřka kompletní sestavě, protože všichni marodi se už vrátili. Naopak bohužel chyběl Nichols, který nemoc dostal zatím jako poslední. Celý týden jsme tedy celkem slušně, v porovnání s minulými týdny, trénovali, což se projevilo v dnešním utkání, kdy jsme měli trochu těžší nohy. Za výhru jsme moc rádi, vydřeli jsme ji až v závěru, protože Pardubice hrály velmi dobře. A porazit někoho čtyřikrát v sezóně, to není vůbec nic jednoduchého. Musím před svými hráči smeknout, protože Pardubice mají dobrý tým a veliké problémy nám dělá Rikič. Naopak radost mám z toho, že jsme dnes zastavili Vyorala s Nealem, kteří hráli v minulých zápasech famózně, ale dnes dali jen po čtyřech bodech. Dobrou věcí byl také výkon pivota Brunera a jsem moc rád, že mu zápas takhle bodově ulétl. Má výbornou ruku a i když někdy na hřišti vypadá, že nemůže snad ani chodit, je to skvělý basketbalista a střelec. A my ho dnes nacházeli v jeho oblíbených pozicích, které proměňoval a jednoznačně nám velikou měrou pomohl zápas vyhrát.”

Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: „Gratuluji Děčínu k výhře. My jsme dnes začali velice špatně, stejně jako proti Ostravě. V prvním poločase měl Děčín hodně rychlých protiútoků, dal z nich čtrnáct bodů. U Nás chyběla energie a soupeř dával jednoduché koše. Potom ale přišli hráči z lavičky, dali týmu energii a vrátili jsme se zpět do zápasu. Čtyři minuty před koncem jsme byli plus pět bodů, ale Bruner trefil dvě těžké trojky, my jsme pak ztratili míč v protiútoku a závěr rozhodly už detaily. Doufám, že už nebudeme dělat v dalším utkání stejné chyby, které jsme dělali v posledních dvou zápasech. Je to pro nás velmi důležitý zápas, ve hře je čtvrté místo v tabulce.”

Hráči po utkání

Tomáš Jansa, rozehrávač BK ARMEX Děčín: „S dnešní minutáží jsem vůbec nepočítal, protože jsem měl deset dní antibiotika a teprve týden trénuji. Můj první vstup do utkání byl šílený, musel jsem si zase zvyknout na to tempo. Pak jsem byl myslím už lepší, ale dnes jsem hlavně rád za to, že jsme to zvládli jako tým. Sice se nám vrátili marodi, ale moc dlouho jsme spolu netrénovali. Naštěstí jsme na hřišti nechali úplně všechno, odvedli jsme dobrou práci a jsem moc rád, že jsme vyhráli. Je fajn, že máme jistotu toho, že nemůžeme být horší, než třetí, ale k utkání jsme přistupovali na sto procent. Chceme vyhrávat, navíc před domácími fanoušky. Dnes rozhodla naše vůle, naši fanoušci, a to, že jsme byli koncentrovanější. Hráli jsme týmově, Pardubice mi přišly, že byly někdy frustrované. Jediná škoda je zranění Pomiho, ale doufám, že to nebude nic vážného, a ve středu už bude na Opavu v pořádku. Je to tvrďák, určitě nebude chybět dlouho."

Matěj Burda, rozehrávač BK KVIS Pardubice: „Já jsem se dnes cítil na hřišti dobře, ale náš tým prohrál, takže šťastný být nemůžu. Jsem rád, že jsem si zahrál proti AJ Waltonovi, protože je to fyzicky vybavenější hráč, já mám zase navrch v mrštnosti. Je to každopádně dobrá zkušenost, tohle mě zoceluje a jsem rád za každou minutu. Moc se nám nedařilo v obraně, protože jsme dostali osmdesát devět bodů, což je na naše poměry dost. V prvním poločase se nám nedařilo zastavovat brejky Děčína, ve druhém jsme se nezlepšili natolik, abychom vyhráli.”

BK ARMEX Děčín - BK KVIS Pardubice 89:85 (26:22, 49:48, 69:64)

Body Děčína: Bruner 24 (5x 3), 7 doskoků), Walton 17 (1x 3, 11 asistencí, 4 zisky, 7 získaných faulů), Svoboda 15, Kroutil 14 (1x 3), Mach 7, Pomikálek 6, Josipovič 4, Macháč 2.

Body Pardubic: Rikič 26 (8 získaných faulů), Dickerson 16 (2x 3), Pekárek 11 (2), Burda 11 (3), Štěrba 5 (1x 3, 14 doskoků), Potoček 5 (1x 3), Neal 4, Vyoral 4, Švrdlík 3.

Střelba za 2 body 28/54:24/45, za 3 body 7/22:9/26, TH 12/20:10/18. Doskoky 43:40 (útočné 16:15), asistence 21:24, ztráty 13:18, fauly 19:25. Diváci: 1200.

Tabulka: 1. Nymburk 25/10, 2. Brno 24/11, 3. Děčín 23/12, 4. Pardubice 20/15, 5. Ústí n. L. 20/15, 6. Opava 16/19, 7. Kolín 16/19, 8. Ostrava 16/19.