Na pražské Folimance jako vůbec první borec soutěže dokázal vyhrát všech pět zápasů turnaje, a to musel nastoupit proti třem podkošovým soupeřům – ústeckým Faitovi s Peckou i pardubickému Kamilu Švrdlíkovi, jejž v posledním duelu sestřelil čtyřmi dvojkami zpoza oblouku 8-3.

Levoruký děčínský Válečník si vybojoval postup do celostátního play-off spolu s druhým Ondřejem Sehnalem z USK Praha, třetím Švrdlíkem a čtvrtým Ladislavem Peckou, kterému k postupu stačily dvě výhry nad spoluhráčem Faitem a Marešem z pražského USK.

„Hlavní rozdíl oproti základnímu kolu byl u mě ve fyzické připravenosti a určitě v rozcvičení. I když jsem si myslel, že zápasy do sedmi bodů budou o hodně náročnější, cítil jsem se dnes o hodně líp než minule. Až ke konci jsme tam trochu tuhnul,“ ulevil si děčínský kapitán, který na základní kolo dorazil před dvěma týdny až těsně před startem prvního utkání.

Základ svého překvapivého prvenství viděl docela prostě. „Tahle soutěž je tak specifická a tak nepředvídatelná, že spíš než na protihráče jsem se snažil připravit sám sebe. Ani při trénincích jsem moc nehrál 1 na 1, ale intenzivně se zaměřujeme na individuální činosti, což se teď taky hodí. A taky jsme měl dobrou fyzičku, která mi to dnes vyhrála nejvíc. Přesto to tady je padni komu padni a i nestřelec může dávat z dálky, jako se mi to povedlo proti Kamilu Švrdlíkovi, kdy jsem dal čtyři dvojky ze čtyř a ukončil to velice rychle. Prostě jsem měl dobrý den a můžu se těšit na play-off,“ uvedl směrem k turnaji, který se rovněž v hale USK uskuteční přesně za týden.

Převzato z webu nbl.cz

VÝSLEDKY UTKÁNÍ ČESKÉHO FINÁLE

Pecka – Švrdlík 6-7, Mareš – Ježek 3-7, Sehnal – Fait 7-1, Švrdlík – Mareš 7-6, Fait – Pecka 6-7, Ježek – Sehnal 7-4, Fait – Švrdlík 4-7, Sehnal – Mareš 7-3, Pecka – Ježek 5-7, Švrdlík – Sehnal 3-7, Ježek – Fait 7-5, Mareš – Pecka 5-7, Ježek – Švrdlík 8-3, Pecka – Sehnal 3-7, Fait – Mareš 7-5.

POŘADÍ: 1. Ježek 5-0, 2. Sehnal 4-1, 3. Švrdlík 3-2, 4. Pecka 2-3, 5. Fait 1-4, 6. Mareš 0-5