„Za výhru jsme samozřejmě rádi. Přesto se pro nás nic nemění. Díky tomu, že máme hodně mladý tým, jsme stále v plno ohledech biti. Samozřejmě byla znát absence Bohačíka, díky tomu jsme měli 17 doskoků. Po zápasovém maratonu, kdy jsme v osmi dnech sehráli čtyři zápasy, to nebyl moc dobrý výkon. Musíme dál pracovat a připravit se na domácí zápas s Kolínem, který chceme také zvládnout,“ hodnotil utkání děčínský kouč Tomáš Grepl.

Ostrava nesehrála špatný zápas. Nepopasovala se ale s absencí kapitána a nezvládla závěr. „Samozřejmě nám Petr chyběl. Děčín vyhrál na doskoku, to se mu nestává. Kdyby Bohačík hrál, bylo by to plus 13 doskoků a třeba plus 12 bodů. Dodal by klid a zkušenost, my jsme tady byli v hodně mladé sestavě,“ přiznal ostravský kouč Peter Bálint.

Při absenci děčínského Macha (pozitivní test na koronavir) se v děčínském dresu objevil veterán Robert Landa. „Původně jsem měl eliminovat právě Bohačíka. Ale nakonec nehrál, takže mě nebylo potřeba. Hlavně, že se vyhrálo,“ usmál se ryšavý Landa, který odehrál něco přes čtyři minuty.

„Myslím si, že skóre vůbec neodpovídá průběhu hry. Nesehráli jsme tady podle mě vůbec špatný zápas. Na konci nám chyběly síly, hodně nám chyběl Petr Bohačík. Hlavně na doskoku, kde nás Děčín prostě přeskákal. Tři čtvrtiny to bylo dobré, pak nám došla šťáva,“ mínil ostravský basketbalista Filip Šmíd.

Domácím také pomohla větší odvaha mladých hráčů. Filip Kroutil dal 21 bodů, lepší už byl jen Tomáš Pomikálek, který zaznamenal o bod více. Dobré momenty měl David Žikla (11 bodů), 4 body přidali Boyko, dva Skalička.

„Náš tým nemůže stát na dvou nebo třech lídrech, kteří odtáhnou celou sezónu. Jak se do toho zapojí více hráčů, je to hned znát,“ řekl děčínský křídelník Filip Kroutil.

„Jsem rád, že dostali všichni hráči čuchnout. všichni mladí se dostali na hřiště. Musíme si uvědomit, že nemáme první a druhou ligu. Mladí tak nemají svou soutěž, kde by nabírali pravidelné minuty. Já je sice kritizuji, ale na druhou stranu to mají těžké. Nastupují v nejvyšší soutěži proti velezkušeným hráčům. Jsem rád za Macha, Bobka, Skaličku, nebo Boyka,“ připomněl Tomáš Grepl.

A ještě jeden faktor. Děčínští sice opět prohráli třetí čtvrtinu, ale nezpackali jí tak, jako v předešlých duelech. „Máme pravidelně v zápasech dva až tři výpadky. Bez Bohačíka bylo na hřišti plno malých hráčů. I díky tomu jsme ustáli po poločase soupeřův tlak,“ dodal Grepl.