Severočeši ztratili dobře rozehraný zápas ve druhé a třetí čtvrtině. V této fázi hry Ostrava byla o deset bodů lepší. Děčín v poslední části sice srovnal, v závěru ale měli více sil domácí basketbalisté.

„Jsem rád, že jsme konečně vyhráli, ale nebylo to vůbec jednoduché. Musím před Děčín smeknout, jak se dokázal semknout. Přijel s velikou chutí se porvat o vítězství. Ti děčínští kluci, kteří tolik nehrají, ukázali, že mohou dostat nějaké minuty. V závěru jsme to neustáli, udělali jsme chyby a Děčín se vrátil zpět do hry. Jsem ale rád, že jsme si výhru nakonec pohlídali,“ pochvaloval si Adam Choleva, ostravský lodivod.

Válečníky bodově táhli dva lídři – Šiška dal 31 bodů, Svoboda 24. Nikdo další se už ale bodově neutrhl.

„Do Ostravy jsme přijeli ve velmi okleštěné sestavě, přesto jsme i po dlouhé cestě dali přes devadesát bodů, takže si myslím, že se nemáme zač stydět. Domácí hráli v plné sestavě, ničím nás nepřekvapili,a le dělali nám problém na doskoku. Předvedli jsme dobrý výkon, bohužel v závěru rozhodly moje neproměněné šestky,“ sypal si popel na hlavu Ondřej Šiška, děčínský rozehrávač.

NH Ostrava - BK ARMEX Děčín 97:93 (22:26, 50:48, 74:68)

Body: Heinzl 21 (8 doskoků), Šmíd 17, Vann 16 (1x 3), Ubilla 14 (Th 10/12, 12 asistencí), Antonio 11 (3x 3, 9 doskoků), Radukič 11, Nábělek 5 (1x 3), Svoboda 2 - Šiška 31 (1x 3, TH 8/15, 6 asistencí, 10 získaných faulů), Svoboda 24 (4x 3), Kroutil 9 (2x 3), Eudy 8 (2x 3, 11 doskoků), Mach 8 (8 doskoků), Sertič 5, Bobek 4 (1x 3), Rozsypal 4.

Střelba za 2 body 27/50:27/45, za 3 body 5/20:8/22, TH 28/36:15/30. Doskoky 41:36 (útočné 15:10), asistence 20:19, ztráty 11:11, fauly 26:25.