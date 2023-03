V jednu chvíli dokázali zastavit rozjetý Děčín. Dokonce si vytvořili i desetibodový náskok, nakonec ale opavským basketbalistům zbyly oči pro pláč. Slezanům to nešlo v obraně, navíc jim bodově nevyšla vůbec třetí čtvrtině. Na severu Čech prohráli 90:95. Válečníci vyhráli čtvrté soutěžní utkání v řadě.

Opava se představila v Děčíně | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Úvod utkání se opavskému týmu vůbec nepodařil. „Měli jsme špatný začátek. Soupeř měl jeden rychlý protiútok za druhým. Vůbec jsme nestíhali, což se taky promítlo do skóre,“ řekl na úvod svého hodnocení opavský trenér Petr Czudek. Opavští ale prostřídali sestavu. Na palubovku vlétl jako velká voda Kvapil, kterému šla v této pasáži výborně střelba. „Druhá vlna a zóna soupeřův rozlet zastavila. Najedou jsme vedli o deset bodů. Bohužel závěr prvního poločasu nám podle předpokladů nevyšel,“ pokračoval trenér BK Opava.

Třetí čtvrtina opavskému týmu vůbec nevyšla. „Selhali jsme v útoku, jedenáct bodů je strašně málo. Navíc jsme hořeli v obraně,“ posteskl si Petr Czudek. „Mrzí mě, že jsme nakonec utkání nezvládli. Děčín byl hratelný. Bohužel bez dobré obrany nemůžeme uspět. Ve hře jedna na jedna, to nebylo z naší strany vůbec dobré. Neodkázali jsme využít toho, že jsme měli velkou rotaci,“ zakončil své hodnocení opavský kouč.

„Začali jsme famózně, podobně jako v Pardubicích, ale Opava je nesmírně zkušený tým, který nepanikaří za žádné situace. Ukázali nám to ve třech čtvrtinách, ve kterých nám nastříleli přes pětadvacet bodů. A pokud budeme takto bránit, nemáme příště šanci na úspěch. V obraně jsme hráli velmi dobře jen jednu čtvrtinu, a to je málo. Naštěstí v útoku jsme byli schopni nastřílet pětadevadesát bodů, což je hodně vysoké číslo nad náš průměr. Takhle vyhrávat ale nechceme. Je super, že jsme vyhráli, zápas to byl těžký, ale musíme zlepšit obranu. Tam nám to haprovalo," hodnotil utkání Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

BK Armex Děčín – BK Opava 95:90 (27:26, 52:54, 70:65)

Body: Pomikálek 19, Svoboda 19, Bruner 16, Nichols 15, Walton 14, Josipovič 10, Kroutil 2 – Šiřina 23, Mokráň 17, Kvapil 15, Farský 8, Gniadek 7, Carl 5, Jurečka 5, Slavík 3, Zbránek 2, Švandrlík 2, Kouřil 2. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Perlík. TH: 25/41:27/29. Trojky: 6:7. Doskoky: 36:33. Fauly: 24:29. Diváci: 1150.

Tabulka, nadstavba A 1: 1. Brno 20/8, 2. Nymburk 20/9, 3. Děčín 19/10, 4. Ústí n. L. 17/10, 5. Pardubice 16/12, 6. Ostrava 14/14, 7. Opava 14/15, 8. Kolín 13/15.