Není čas smutnit, už v sobotu 12. září startuje Kooperativa NBL, děčínští hráči se představí na půdě silného Olomoucka. „Čeká nás tradiční ofenzivní síla na Hané. Mě ale nevadí dát si něco ostřejšího na úvod,“ jasně řekl kapitán BK ARMEX Děčín Šimon Ježek.

Šimone, druhé finále jste nezvládli. Co bylo špatně?

Úvodem bych chtěl říct, že do finále vedla skvělá cesta. Myslím, že jsme ho hráli zaslouženě. Ten druhý zápas nám utekl v závěru, kdy tam byla série nešťastných chyb a šlo se do prodloužení. Tam nám Pardubice hned na začátku odskočily a my to nedohnali. Takže jsme zase druzí…

Nemrzí ten první finálový zápas v Děčíně? Tam z toho mohl být i větší náskok.

To je pravda. My jsme v obou zápasech odvedli v prvních poločasech fantastickou práci. Je rozdíl, jestli jdeš do odvet se sedmibodovým, nebo třicetibodovým polštářem. Celkově jsme prokázali velkou kvalitu, to asi mnoho lidí nečekalo. Jenom mě to utvrzuje v tom, že tahle sezóna bude zajímavá.

Úvodní duel proti Pardubicím naznačil vaše ofenzivní možnosti – nasázeli jste 96 bodů.

Body se pěkně rozdělily mezi hodně hráčů. V útoku to bylo dobré. Ale hoříme v obraně, hlavně na pick and rollu. Tam to musí být více kolektivní, je potřeba si více pomáhat. V Pardubicích jsme dostávali hodně laciných košů, to byl jeden z faktorů porážky. Musíme se vrátit k tvrdému válečníkovi, který si musí všechno vydřít.

Je výhodou, že jste před startem ligy odehrály dva duely, ve kterých o něco šlo?

Jistou výhodou to být může. Bereme to jako velkou generálku na ligové boje. Ukázali jsme kvalitu, ale také víme, kde máme mezery. Uvidíme, jak s tím vším naložíme. Není čas truchlit, liga je za dveřmi. Pokud odstraníme naše chyby, věřím, že budeme tradičně patřit k nejlepším týmům v soutěži.

Na úvod vás čeká venkovní dvojzápas. Nejprve hrajete na půdě Olomoucka, pak v Hradci Králové.

Mě vůbec nevadí, že bude na začátku něco ostřejšího. Neřeším, zda začínáme venku, nebo doma. Kam mě hodíš, tam budu hrát. Tak to mají nastavené všichni kluci v kabině. Na Hané nás čeká tradiční ofenzivní síla. Proti Hradci jsme několikrát hráli v přípravě, soupeř ale nebyl kompletní.

V kádru je zkušený pivot Pavel Grunt, jinak samí mladíci. Robert Landa už asi nenaskočí Nebude vás tady tlačit bota?

Na pivotovi se ukazuje v dobrém světle Martin Mach. Určitou mezeru tam máme, ale hrajeme s tím, co je na hřišti. Musíme s toho vydolovat co nejvíc.

Jaké jsou děčínské cíle do nové sezony?

Já chci hrát zase finále (smích). Naše výkony mají stoupající tendenci. Pokud to bude pokračovat, budeme pro každého nepříjemným soupeřem.