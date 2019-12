Děčínský basketbalista Ondřej Šiška se rozmluvil o tom, jaké Vánoce jsou pro něj ideální.

Ondro, kde budete letos trávit Vánoce?

Vánoce budu trávit jako každý rok s rodinou v rodném Přerově. Domů se přes sezónu dostanu minimálně, tak už se opravdu moc těším na rodinnou pohodu.

Basketbalová liga nespí, hraje se hned po svátcích. Jaký máte program?

Volno nám začalo dvacátého po zápase v Nymburku, nástup pak máme 26. prosince večer, jelikož hned 29. prosince hrajeme doma proti Ostravě.

Nevadí vám, že se hraje mezi Vánocemi a Silvestrem?

V tomhle kolotoči zápasů už se nějaký ten rok pohybuji, takže jsem na to docela zvyklý. Letos je to volno trošku delší, než minulý rok. Za to jsem rád, protože sezóna je dlouhá, a my nemáme skoro žádný volný víkend. Člověk si musí odpočinout.

Musíte se nějak omezovat přes Vánoce s jídlem?

No, i když je to těžké, tak se snažím úplně nepřejídata hlavně se trochu hýbat. Nicméně o Štědrém dnu na mém talíři nesmí chybět kapr s bramborovým salátem. Vánoční tradice se přece musí dodržovat.

Nakoupil jste dárky včas? Nebo to ještě budete honit poslední den před Štědrým dnem?

Já jsem byl vždycky takový ten typ, který dárky honil na poslední chvíli. Ale letos jsem překvapil sám sebe, protože mám všechny dárky už nakoupené. Z velké části na to má vliv moje přítelkyně, která mluví o Vánocích už od srpna (smích).

Vyjel byste na Vánoce do zahraničí? Nebo máte radši domácí půdu?

Vánoce pro mě znamenají domov a taky to, že je rodina pohromadě. Oslavit Silvestr někde v zahraničí bych si dokázal představit, ale Vánoce? To rozhodně ne.

Utkvělo vám něco v hlavě z Vánoc, když jste byl ještě malý kluk?

Těžko vypíchnout jednu vzpomínku. Doma jsme to vždycky měli hezké. A pořád ještě máme. Tím, že mám o devět let mladšího bráchu, tak to dlouho mělo nádech většího tajemství a kouzla. Možná tohle mi utkvělo v paměti nejvíce, když jsme slavili poprvé Vánoce ve čtyřech.

Jaký dárek vám udělal největší radost?

Vzpomínám si, že když jsem dostal své první jízdní kolo, tak jsem měl velkou radost. Když jsem se ale potom učil na kole jezdit, tak to už taková sranda nebyla.

Co byste si přál letos pod stromeček?

Letos bych si od Ježíška přál zlatou medaili pro vítěze Kooperativa NBL (smích).