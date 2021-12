Klub BK ARMEX Děčín byl v tomto období velice aktivní, což vyneslo děčínského zástupce Jakuba Houšku k nominaci od České basketbalové federace do ankety „Nezlomní trenéři“, která letos nahradila tradiční anketu Trenér roku. Sami iniciátoři této ankety věděli, že v minulém ročníku se toho moc neodehrálo a tak přemýšleli o novém formátu, který by dal na povrch i něco jiného, něco hlubšího, co všichni během pandemie zažívali.

Protože mohl každý sportovní svaz nominovat dva své zástupce, tak ten basketbalový ke „Koubovi“ nominoval ještě Terku Novákovou, která byla jeho společným parťákem při jednom z nejúspěšnějších webinářů, který hned po covidové pauze naše federace uspořádala a jeho tématem byla zrovna práce s dětmi v době pandemie.

„Představení jsem si moc užil, od pana Haníka jsme tam slyšeli krásná slova, která zahřála na srdíčku. Být v této společnosti pro mě byla opravdu velká čest a jsem za to moc rád! Toto ocenění ale nepatří pouze mé maličkosti, ale celému našemu trenérskému štábu, který děti nenechal padnout ani v té největší krizi. Celé se to projevilo po návratu dětí, protože jich končilo opravdu velmi málo a za to jsem velmi rád, byla to pro nás opravdu odměna,“ uvedl samotný Jakub Houška.