„Musím říct, že to byla obrovská bitva a řežba. Nechci říct, že jsme si to zasloužili více, ale dneska to bylo prostě o štěstí. Celou dobu se to přelévalo nahoru a dolů. Na konci jsme trefili důležitou trojku,“ hodnotil zápas děčínský kapitán Tomáš Pomikálek. Jeho celku pomohlo i vyloučení domácího Tomáše Vyorala. Ten se vyfauloval před poslední čtvrtkou, kdy právě Válečníci udeřili. „Důležitý hráč Pardubic, víme co umí. Hrál jsem s ním spoustu let a vím, že tyhle zápasy umí rozhodovat v posledních vteřinách. Pro Pardubice bylo těžké ho nahradit,“ dodal děčínský lídr.

13. kolo:

Pardubice - Děčín 74:76 (18:22, 38:39, 58:54)

Nejvíce bodů: Rikič 16, Vyoral a Čolak po 12 - Nichols 19, Pomikálek 12, Walton 11.

Mladíci Děčína si vystříleli nejvyšší soutěž a přepsali vlastní historii