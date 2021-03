Severočeši měli skvělý nástup, dařilo se jim v útoku a po první čtvrtině si vytvořili třináctibodový náskok. Výsledkově se Válečníkům nepodařila druhá desetiminutovka. Olomoucko zabralo v útoku, dalo 28 bodů a do poločasu stáhlo svou ztrátu na osm bodů.

Po změně stran ale Děčín opět přitlačil v obraně a za druhý poločas dovolil hostům pouze 26 bodů. Pohodlně si tak udržoval svůj náskok, který postupně navyšoval. Nakonec z toho byla skoro dvacetibodová výhra.

Nejlepším střelcem celého zápasu byl hostující Lukáš Feštr. Bývalý rozehrávač Děčína zaznamenal 22 bodů. Na domácí straně dal nejvíce bodů David Žikla, který zaznamenal 19 bodů.

Trenéři po utkání:

Michal Pešta, trenér BK Olomoucko: "Dnes jsme totálně pohořeli na obranném doskoku, když soupeř měl devatenáct útočných doskoků a z toho pramenilo dvacet tři druhých šancí. Tady jsme hodně vchybovali. Navíc v prvním poločase jsme nedokázali ubránit jednoduché situace jeden na jednoho. V závěru nám pak chyběla rotace a soupeř měl otevřené střely."

Robert Landa, trenér BK ARMEX Děčín: „Jsem nadšený, strašně rád vyhrávám. Kluci to mě a Kubovi Houškovi ohromně usnadnili, protože byli nastaveni tak, jak to bylo zapotřebí. Přes zdravotní a kondiční problémy to správně uchopili. Za mě dnes výborné výkony Pomikálka a Kroutila, kteří sice nebyli bodovými tahouny, ale byli spolu s Ondrou Šiškou, který si po návratu z postele po lehkém průběhu covidu připsal double-double, lídry svého týmu. Zkušení hráči to dnes vzali na sebe a usnadnili to těm mladším. Jsem rád, že jsem mohl dát šanci všem hráčům a kromě Vlasáka se všichni bodově prosadili. Doufám, že to pro ně bude motivace do další práce.“

Hráči po utkání:

Lukáš Feštr, rozehrávač BK Olomoucko: "Jsem hrozně zklamaný, protože inkasovat osmdesát pět bodů je strašně moc. Můžeme si sice říkat, že Děčín dával v prvním poločase všechno, ale to by byla jen výmluva. Byli jsme všude později a od začátku zápasu bylo vidět, že Děčín chce vyhrát víc, než my. To mě opravdu štve."

David Žikla, pivot BK ARMEX Děčín: "Důležité vítězství po návratu z dvoutýdenní karantény. Taky cenné, když si uvědomíme, že nehráli Šimon Ježek, Eda Kotásek ani naše nová posila ze zámoří. Je to super, musíme makat dál a připravit se na další utkání. Dnes rozhodla naše větší chuť po výhře a devatenáct útočných doskoků. Také se nám dařilo v obraně, byť to nebylo úplně ono, ale po dvoutýdenní tréninkové pauze to bylo dobré. Proti dalšímu soupeři, Hradci, to musí být ale ještě lepší. Za své body jsem samozřejmě rád, ale podstatnější je, že jsme vyhráli."

BK ARMEX Děčín - BK Olomoucko 85:66 (25:12, 48:40, 65:54)

Body: Žikla 19 (3x 3, 12 doskoků), Šiška 14 (2x 3, 10 asistencí), Boyko 11 (3x 3), Mach 10 (1), Pomikálek 9 (1), Kroutil 9 (1x 3, 5 asistencí), Grunt 6, Skalička 2, Bobek 2, Růžička 2, Rozsypal 1 - Feštr 22 (2x 3, 6 asistencí), Pekárek 17 (2x 3, TH 7/10), Henry 9 (3x 3, 13 doskoků), Váňa 8 (1x 3), Štěpán 8, Sychra 2.

Střelba za 2 body 23/43:15/36, za 3 body 11/28:8/26, TH 6/13:12/20. Doskoky 49:34 (útočné 19:13), asistence 21:13, ztráty 12:10, fauly 20:17.