Válečníkům srazila vaz třetí čtvrtina, kdy přišel už tradiční děčínský výpadek. Tuhle desetiminutovku vyhráli hosté 30:19. Tuhle ztrátu už svěřenci Tomáše Grepla nedohnali. „Rozhodl opět začátek třetí čtvrtiny a náš klasický výpadek. To nás stálo zápas. Něco jsme si řekli v kabině. Jenže pak dostaneme šňůru 0:9. Žádné fauly, chyběla nám agresivita a vlastně jsme se nezúčastnili obrany našeho koše,“ kroutil hlavou pomalu zoufalý trenér BK ARMEX Děčín.

Domácím nepomohla ani nová posila. Do utkání už zasáhl Ty Nichols. Ale ani on děčínské zoufalství nezměnil. „Byl to z naší strany relativně bojovný výkon. Chvílemi to vypadalo tak, jak by to mělo vypadat pokaždé. Odměna ale nepřichází kvůli tomu, že nepracujeme celý zápas. Bez toho se bude těžko vyhrávat. Na druhou stranu pořád máme nějakou kvalitu a musíme to konečně někde prodat,“ pevně věří Grepl.

Severočeši se s jednou výhrou krčí na předposledním místě tabulky, naproti tomu USK je na čtvrté příčce. „Dobře jsme začali, dobře se připravili a nahecovali. V první půli nás domácí přehráli bojovností. Náš vstup do třetí čtvrtiny byl nejpodstatnější, pak jsme odrazili nápor domácích,“ podotkl Joshua Randall King, kouč USK Praha.

BK ARMEX Děčín - USK Praha 80:89 (19:19, 37:39, 55:69)

Body: Šiška 20 (2x 3, 6 doskoků, 9 asistencí, TH 8/8), Nichols 14, Svoboda 13 (1x 3, 10 doskoků), Žikla 11, Dodd 10 (10 doskoků), Kroutil 6, Setič 4, Mach 2 - West 24 (5x 3), Kyzlink 17 (1), Štěrba 13 (1x 3, 10 doskoků), Vyroubal 10, Švec 10, Bátovský 8 (1x 3), Mangas 5 (1), Fuxa 2.

Střelba za 2 body 26/53:21/42, za 3 body 3/20:9/26, TH 19/26:20/28. Doskoky 52:45 (útočné 18:17), asistence 17:13, ztráty 13:12, fauly 25:26. Diváci: 490.

Rozhodčí: Hruša Petr, Salvetr Rudolf, Jeřáb Jan. Komisař: Šikner Roman