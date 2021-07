Jakub Houška, bývalý dlouholetý kapitán BK ARMEX Děčín, začal připravovat pro basketbalové děti první aktivity.

Dokonce jim poskytl vlastní bazén, který má doma na zahradě. „Já i děčínský klub jsme vyvíjeli spoustu aktivit, které děti měly dostat ven. Ať už to byly různé stezky, kešky, videa, jak trénovat, nebo společné online tréninky. Jak to šlo, začali jsme chodit ven. Nejprve po dvojicích, pak po skupinkách. Jezdili jsme třeba na kole,“ vysvětlil Houška.

TRÉNINK NA ZAHRADĚ

S dětmi si chtěl jít zaplavat do veřejného bazénu. Tam ale narazil. „Už to vypadalo, že můžeme jít do bazénu. Nakonec jsme ale zjistili, že dětem neplatí testy ze školy a musí na odběrové místo, kde si to musí zaplatit. Tak jsem je prostě vzal k nám na zahradu, kterou jsem využíval k tréninkům i na rozjezd po koronaviru. Tam jsem děti nechal vykoupat v našem bazénu,“ řekl s úsměvem.

Houška je aktivní i v létě, chystá například vlastní basketbalový kemp. „Stihli jsme odehrát i nějaká utkání a turnaje. Klukům to dodalo obrovskou chuť do trénování. Osobně budu mít svůj basketbalový kemp. Budou různé streety, potom soustředění. Věřím, že další sezona se rozjede naplno. Nechal jsem se očkovat, protože věřím, že nám to i v tomto může pomoci,“ zdůraznil.

Koronavirová pauza držela děti od sportu hrozně dlouhou dobu. Následky tak rozhodně nechybí. „Ta pauza byla znát. Někteří vyrostli, a to po všech směrech. Nejvíce je to asi znát na prccích, kteří se přihlásili na basket a za rok a půl nic nenatrénovali. Byli jsme teď na turnaji U 10, a tam to bylo obrovsky vidět! Snad už toto stát nikdy nedovolí, protože by to mělo ještě mnohem větší důsledky,“ má jasno.

PRÁZDNINY? PROSTĚ SPORTUJTE!

V létě také chystá program pro svou rodinu, v čele se dvěma aktivními synky. „Vemte děti a buďte venku. Každé dítě má oporu v rodičích, přes covid se to potvrdilo. Bez rodičů by to nezvládly. Já říkám, že i když je to znát, tak před každým smekám. Vím, jak těžké jsme to měli doma během karantén, během nemoci. Mám k tomu velký respekt a už to nikdy nechci zažívat! Takže procházkujte, výletujte, zahrajte si fotbálek, basket, plavte, jezděte na kole. Ono se nám to všem vrátí,“ dodal Houška na závěr.