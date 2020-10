Trénuje se dál. „Kluci nejsou z cukru,“ řekl děčínský manažer Lukáš Houser. „Tyhle podmínky je spíš naopak mohou posílit, otužit,“ uvedl s nadhledem jeho ústecký kolega GM Tomáš Hrubý.

BK ARMEX DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Luděk Černý

S tou myšlenkou, že by dočasně jezdili trénovat do nedalekého Německa, si basketbalisté ze dvou tradičních severočeských bašt pohrávali jen chvíli. „Moc jsme to neřešili, ani nevíme, jestli by nás tam chtěli a pustili,“ řekl generální manažer děčínského klubu Lukáš Houser. „S trenérem jsme se na toto téma bavili, ale finančně by to nebyla žádná sranda, takže jsme od toho upustili,“ prohlásil z ústeckého tábora GM Tomáš Hrubý.