Porážka 77:88 se zrodila v prvním poločase, ve kterém Děčín dostal od Slunety 56 branek. Ztrátu pak Válečníci nedohnali. „Podle mě to tak jasné utkání nebylo. Ještě v poslední čtvrtině tam byl opravdu malý bodový rozdíl. Kdybychom nepřevedli tolik hloupých ztrát, utkání mohlo skončit úplně jinak,“ přiznal Filip Kroutil, děčínský křídelník, který proti Ústí zaznamenal 19 bodů.

Herně a výsledkově se děčínské partě podařila pouze třetí čtvrtina. Ostatní úseky hry Válečníci ztratili. Opět tak ukázali, že odehrát celý zápas na podobné úrovni je pro ně docela problém. „Prvních pár minut na začátku to bylo taky docela solidní. Bohužel to byl opravdu jenom takový záchvěv a světlá chvilka. Kdybychom dokázali jasně pojmenovat důvody, proč v průběhu utkání náš výkon tak kolísá, dávno bychom je řešili. Přesně to ale bohužel nevíme. Nabízí se samozřejmě špatná koncentrace a opakující se nezkušenost,“ podotkl Kroutil.

Válečníkům opět naboural program koronavirus. Díky karanténě Hradce Králové má Děčín v týdnu volno, do akce půjde až v sobotu 6. března. „Celá tahle sezona je velice specifická právě v tom, že se neustále mění programu zápasů, tréninků a celkově všeho okolo. Pokaždé, když nějaký takový výpadek nastane, tak se pokouším díru po zápase nahradit ještě tvrdšími a těžšími tréninky. Samozřejmě máme delší čas na zápasovou přípravu,“ poznamenal.

V sobotu 6. března Děčín přivítá Svitavy, tedy vedoucí celek dolní nadstavbové skupiny. Severočeši by rádi tuhle skupinu vyhráli, nesmí si tak dovolit další zaváhání. „To už není, že by to „chtělo“. My už prostě musíme. Na první místo ztrácíme dvě výhry. Jediná možnost, jak se vyškrábat na vrcholek je ten, že porazíme tým, který ho momentálně drží. Tedy Svitavy,“ má jasno.

Vyhrát skupinu A2 je cílem dalších týmů. V případě osmého místa před play-off se vám ve čtvrtfinále do cesty postaví Nymburk. To na 99,9% znamená stopku. „Proti Nymburku nechce jít nikdo, to je jasné. Proto je naší jedinou výchozí situací vyhrát skupinu A2. Nic jiného nebereme,“ zdůraznil Kroutil.

K tomu je ale potřeba změnit nelichotivou letošní bilanci. Válečníci v roce 2021 vyhráli jediný soutěžní zápas. Právě teď by potřebovali vše zlomit a načít úplně jinou sérii. „Těžko říct, proč to tak je. Nechci se opakovat, ale je to asi tím, že letos máme opravdu mladý tým, který je nezkušený a hlavně nevyhraný. Ani já ještě nejsem žádný stařík. Kdyby mě bylo 24 let v době, kdy jsem se poprvé dostal do A týmu, tak bych byl stále mezi nejmladšími. Teď je to to ale přesný opak. Bohužel se nehraje ani první liga, kde by teoreticky ještě polovina současného týmu měla hrát a sbírat zkušenosti. Bohužel to teď prostě nejde,“ dodal Filip Kroutil.