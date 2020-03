Děčínští basketbalisté mají individuální tréninkový plán. Tři cizinci – Klint Carlson, Lamb Autrey a Filip Vukosavljevic odcestovali do svých rodných zemí. Kooperativa NBL má zatím odklad, stále reálnější je ale varianta, že se celá liga ukončí.

LUKÁŠ HOUSER - generální manažer BK ARMEX Děčín. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Hráči mají individuální plány, společně netrénujeme. Takhle to bude do pondělí. Pak budeme řešit, co bude dál. Každopádně kluci teď prostě ví, co mají dělat,“ řekl Lukáš Houser, generální manažer BK ARMEX Děčín.