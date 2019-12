Do finále se probojovaly čtyři nejlepší týmy – ZŠ Na Výsluní Brandýs n. L. (Oklahoma Tunder), ZŠ Boženy Němcové Opava (Charlotte Hornets), ZŠ Komenského Nymburk (Boston Celtics)a také domácí ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín (Houston Rockets).

„Moc se těšíme. Je to pro nás velká událost. Byl to takový náš sen, že by se něco takového mohlo povést. Loni jedna ze škol byla docela blízko, ale povedlo se postoupit až letos. Věřím, že atmosféra tu bude opravdu zajímavá,“ řekl bývalý reprezentant a výrazná postava děčínského basketbalu Jakub Houška, který spolu s Miroslavem Soukupem vede mladé děčínské dívky a chlapce, a to včetně svých synů Marka a Filipa.

První semifinále startuje od 9.15, utkají se děti z Brandýsa proti Opavě. Od 11 hodin pak nastoupí domácí Děčín proti soupeři z Nymburka. Oba týmy zatím ani jednou neprohrály! Finále se odehraje od 15.15 v přímém přenosu ho odvysílá Nova Sport.

„Z pohledu trenéra jsem si ten postup přál, protože kluky z klubu trénuji a vím, že je v tom týmu skvělá parta. Dvě třetiny týmu jsou z jedné třídy, tráví spolu hodně času, jsou kamarádi a makají jeden za druhého. I proto se dostali tak daleko. Je tam ta typická děčínská týmovost i v tomto malém měřítku školní třídy,“ dodal Jakub Houška.