„Do Olomouce jsme jeli s respektem, protože Miljan Čurovič tady dělá výbornou práci a tým hraje mnohem lépe, než na začátku sezóny. Přesto jsme měli dobrý začátek, jen se nám nepodařilo uhlídat Lukáše Feštra, který prakticky sám zařídil, že poločas skončil téměř nerozhodně. Tomu odpovídala také druhá část zápasu. V koncovce jsme měli štěstí, je to dobrý vstup do nadstavby,“ ulevil si Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

Ex-děčínský Lukáš Feštr zatížil děčínské konto 24 body. První čtvrtina patřila Děčínu, ve druhé zase kralovalo Olomoucko. O poločase si Severočeši drželi dvoubodový náskok.

„Utkání se hodnotí hodně těžce. Byli jsme blízko, rozhodla poslední střela. Minule jsme měli štěstí, tentokrát se přiklonilo k soupeři. To se stává. Horší je, že jsme udělali téměř dvacet ztrát a neproměnili osmnáct šestek. To by se stávat opravdu nemělo. Některé zbytečné chyby v koncovce nás připravily o lepší výsledek. Byla tam třeba přihrávka zadovkou, to v tak vypjatém závěru nemůžeme dělat,“ klopil oči Miljan Čurovič, zklamaný trenér Olomoucka.

Závěr byl opravdu dramatický. Domácí 27 vteřin před koncem vedli o jeden bod. Po oddechovém čase Děčín zrealizoval poslední útok, na jeho konci byl Ondřej Šiška, který střelou za tři body rozhodl.

„Dva týdny jsme netrénovali, bylo to trošku vidět, ale zahráli jsme docela dobře. Ve třetí čtvrtině jsme ale přišli o dvouciferné vedení, což se nám stává. Bylo z toho drama až do konce. Příští zápasy už snad budou lepší,“ věří děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Válečníci tak potvrdili vedoucí pozici ve skupině A2. Ve středu 2. února je čeká domácí čtvrtfinále poháru proti Opavě se startem od 18 hodin.

BK REDSTONE Olomoucko - BK ARMEX Děčín 79:81 (11:20, 40:42, 58:61)

Body: Feštr 24 (4x 3, 4 asistence), Tomsick 17 (2x 3), Vučkovič 14, Nikolič 12 (11 doskoků), Kněževič 8 (11 doskoků), Sehnal 2, E. Klepač 1, Halada 1 - Pomikálek 17 (2x 3, 8 doskoků), Nichols 17 (2x 3, 3 zisky), Svoboda 13, Eudy 13 (1x 3, 8 doskoků), Šiška 12 (2x 3, 8 asistencí), Osaikhwuwuomwan 8, Kroutil 1, Žikla 0, Mach 0, Sertič 0.

Střelba za 2 body 20/36:26/41, za 3 body 6/20:7/29, TH 21/39:8/18. Doskoky 44:36 (útočné 10:10), asistence 14:19, ztráty 18:14, fauly 20:23.