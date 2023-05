Jen kousek chyběl děčínským basketbalistům k zisku třetího bodu ve čtvrtfinálové sérii s Ostravou. Ta ale nakonec vyhrála první duel na domácí palubovce o jediný bod, když Ty Nichols měl v posledních vteřinách možnost vyrovnat, ale ze tří šestek trefil jen dvě a domácí vyhráli 68:67.

Děčínští basketbalisté prohráli třetí zápas v Ostravě 67:68. | Foto: nhbasket.cz

Utkání bodově otevřel děčínský Svoboda, poté se dvě minuty nemohl prosadit ani jeden tým, až ostravští pivoti Radukič s Mathonem otočili na 5:2. Pak přišla trojková smršť, kdy v rychlém sledu padly čtyři trojky, tři do koše domácích a Děčín vedl 8:11. Rozehrávač Majerčák sice snížil, jenže následovala povedená pasáž Válečníků, když Josipovič pěti body a Nichols dvěma zvýšili na 10:18. Další nárůst manka zastavili Radukič s Mathonem, ale Josipovič si připsal další koš s faulem a upravil na 14:21.

Ve druhé čtvrtce vedli Válečníci po třech minutách a trojce Brunera 16:26, po trojce Waltona dokonce 18:29. Jenže pak se ofenzíva Děčína zasekla, domácí začali stahovat a dvě minuty před poločasem to bylo už jen 25:29. Pak konečně zlomil střelecké trápení Kroutil trojkou, ale na druhé straně trefil trojku i Morgan. Na další dva body Kroutila odpověděl Mathon trestnými hody a tečku za první půlí udělal Radukič jednou šestkou - 31:34.

Byli jste v sobotu na basketbalovém play-off? Najděte se na fotkách

Vstup do druhé půle se Děčínu vůbec nepovedl, první bod zapsal Kroutil až po pěti (!) minutách hry, a to už Ostrava byla ve vedení - 41:35. Válečníkům se nadále v útoku příliš nedařilo, přesto se Nicholsovi a Brunerovi povedlo stáhnout manko na přijatelných 50:46. Jenže v posledních vteřinách fauloval Kroutil a Mathon z trestných hodů upravil na 52:46.

Poslední periodu odšpuntoval domácí Morgan trojkou, poté přidal jednu šestku a Ostrava vedla 56:46. A po jeho dalších dvou trojkách, jedné Radukiče a jedné šestce Mathona se náskok Ostravy vyšplhal na 66:54. Po koši M. Svobody to bylo 68:56 a do konce duelu zbývaly už jen necelé čtyři minuty, takže se zdálo, že je rozhodnuto. Ovšem Válečníci ukázali, že se nevzdávají. Jejich finiš zahájila trojka Brunera, Pomikálek a Nichols přidali dvoubodové trefy a bylo to 68:63. Domácí znervózněli, neproměnili ani svůj další útok, naopak Pomikálek po útočném doskoku snížil na 68:65.

Ostrava tedy raději sáhla k oddechovému času, po jeho skončení ale Morgan spáchal útočný faul, následně Radukič (pro něj to byl pátá chyba) fauloval Nicholse při trojkové střele a nejlepší děčínský hráč šel na čáru trestných hodů. Proměnil první, pak druhý, ale třetí už ne a domácí se mohli radovat - 68:67.

PODÍVEJTE SE: První cíl splněn! Válečníci jedou do Ostravy stoprocentní

Zápas byl jako na houpačce a přinesl zatím nejnižší bodový nástřel v této sérii, protože oba celky se praly s přesnou muškou. Ostrava proměnila 16 z 41 dvojkových pokusů (39%), Děčín 13 z 32 pokusů (40%). V trojkách byli Válečníci o jednu střelu lepší (8/30:9/29), v trestných hodech vyhrál opět Děčín (12/20:14/20), ale nakonec mu jedna šestka chyběla alespoň k prodloužení.

Na doskoku kralovala Ostrava (51:43), na body z druhých šancí už to ale bylo vyrovnané (12:9). Domácí vyhráli také v asistencích (14:9) a dařilo se jim také v brejcích (10:4). Děčín naopak vyhrál v ziscích (3:6) a jeho lavička porazila tu ostravskou 2:16.

Děčín táhl Ty Nichols, který získal double-double za 20 bodů a 13 (!) získaných faulů. Dvojcifernými střelci byli ještě Bruner (11) a Pomikálek (10). Walton zůstal na 8 bodech, stejný nástřel měli i Kroutil a Josipovič. Jindy střelecky plodný Svoboda zapsal jen 2 body.

Ostrava se opírala o trojici Morgan (20 bodů + 11 doskoků), Mathon (19 bodů + 15 doskoků a 10 získaných faulů) a Radukič (18 bodů + 11 doskoků a 7 asistencí). Snopek dal 7 bodů, Majerčák jen dva a jediným střelcem z lavičky byl dvoubodový M. Svoboda.

Po výsledku třetího čtvrtfinále je jasné, že série se bude vracet do Děčína. ARMEX Sportcentrum přivítá pátý duel v sobotu 29. dubna od 18:00. Ten čtvrtý v Ostravě se hraje ve středu od 17.30.

NH Ostrava - BK ARMEX Děčín 68:67 (14:21, 31:34, 52:46)

Body Ostravy: Morgan 20 (4x 3, 11 doskoků), Mathon 19 (TH 9/12, 15 doskoků, 10 získaných faulů), Radukič 18 (3x 3, 11 doskoků, 7 asistencí), Snopek 7 (1x 3), Majerčák 2, M. Svoboda 2, Bohačík 0, Týml 0, Šmíd 0, Š. Svoboda 0, Jakel 0.

Body Děčína: Nichols 20 (1x 3, 5 asistencí, 2 zisky, 13 získaných faulů), Bruner 11 (3x 3), Pomikálek 10 (2x 3, 7 doskoků), Walton 8 (2x 3, 9 doskoků, 3 asistence), Kroutil 8 (1x 3), Josipovič 8, Svoboda 2, Mach 2, Macháč 0, Jansa 0.

Střelba za 2 body 16/41:13/32, za 3 body 8/30:9/29, TH 12/20:14/20. Doskoky 51:43 (útočné 20:12), asistence 14:9, ztráty 14:13, fauly 23:20.

Diváci: 1 000.

Zdroj: bkdecin.cz