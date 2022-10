„Kluci se zlepšovali každým zápasem a to potvrdili i v posledních dvou utkáních proti NH Ostravě a Pardubicím. Semifinále proti Ostravě bylo velmi vyrovnané a do poslední chvíle jsme sahali po vítězství, ale nakonec jsme o dva body prohráli a to nás posunulo na souboj o místo třetí. V zápase o bronzové medaile se nám dařilo již o samého začátku a nakonec jsme utkání dovedli i do vítězného konce a získali tak bronz ve velmi dobré konkurenci soupeřů. Turnaj se po celou dobu vedl ve velmi přátelské atmosféře, což je na Tygrech zvykem a i proto se těšíme na další rok a další turnaje, které se u nich budou konat,“ dodal Houška.