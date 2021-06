„V Sadské sehrají dvě utkání o účast v celostátní lize U19 naše juniorky (ročník 2003 a 2004). Soupeřkami jim bude družstvo domácích a tým ze Slaného. První dva celky postoupí do druhého kola, které se hraje za čtrnáct dní,“ uvedl Robert Landa, šéftrenér děčínské basketbalové mládeže. Z celkem šesti týmů postupují do Celostátní ligy dva.

Již o tomto víkendu budou hrát také junioři (ročník 2003 a 2004) v Praze na Spartě kvalifikaci o extraligu U19. „Favoritem turnaje je tým Brna, silná bude domácí Sparta, Pelhřimov i Poděbrady. Přímý postup do nejvyšší soutěže mají zajištěný první dva týmy. Děčíňáci mohou vstoupit do turnaje s čistou hlavou postup v tomto roce by byl krásným překvapením. Z celkem deseti účastníků postoupí do Extraligy čtyři,“ pokračoval Landa.

Naopak reálné šance na postup do nejvyšší soutěže mají děčínští kadeti (ročník 2005 a 2006). „V kvalifikaci o extraligu se v Ústí utkají za dva týdny s domácím celkem a Chomutovem. Právě Ústí bude jistě Děčínu vyrovnaným soupeřem v boji o jedno přímé postupové místo. Druhý tým turnaje má ještě šanci uspět ve druhém kole. Z celkem devíti účastníků postoupí do Extraligy čtyři,“ dodal na závěr.



Kvalifikace o Celostátní ligu dívek U19 (Sadská):

· sobota 12. 6. 13:30 Slaný – Děčín

· sobota 12. 6. 18:00 Sadská – Děčín



Kvalifikace o EXTRALIGU chlapců U19 (Sparta Praha):

· sobota 12. 6. 11:00 Poděbrady – Děčín

· sobota 12. 6. 18:00 Brno – Děčín

· neděle 13. 6. 13:30 Pelhřimov – Děčín

· neděle 13. 6. 18:00 Sparta Praha – Děčín



Kvalifikace o EXTRALIGU chlapců U17 (Ústí nad Labem):

· sobota 19. 6. 10:00 Ústí – Děčín

· sobota 19. 6. 14:00 Chomutov – Děčín