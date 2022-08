Richarde, po kolikáté jste s týmem U16 zavítal do Děčína?

Letos máme jubilejní destáé léto, kdy trénujeme v Děčíně. Vede nás sem špičkové tréninkové zázemí, profesionální a vstřícný přístup zaměstnanců místního klubu, celkově tu máme zajištěný kvalitní servis pro hráčky včetně ubytování a stravování na Výpreži.

Odehráli jste tři zápasy s Němkami – jak jste spokojený s výkonem týmu?

Stále se připravujeme – máme tu 14 hráček, rotujeme je v utkáních rovnoměrně, všechny dostávají příležitost se ukázat v zápasech a prokázat, jak reagují a jak se zlepšují. Individuální růst i týmový progres je značný – kdybyste viděli tým na vánočním turnaji a nyní, je to velký rozdíl. S Němkami jsme zapsali tři výhry, ale to je druhotné. Důležité je, jak se hráčky učí, sehrávají, jak se na hřišti chovají a jak zodpovědně pracují. Ve čtvrtek a pátek máme sparing s Maďarkami – na vánočním turnaji nás jednoznačně porazily rozdílem 60 bodů, tak jsme zvědaví, jak bude hra vypadat na konci hlavní části přípravy.

Otisk ruky, kterou v Děčíně zanechal Tomáš Satoranský.Zdroj: BK ARMEX DěčínMimochodem, dozvěděli jsme se, že národní tým Německa přijel do Děčína vlakem, je to pravda?

Je to tak – německý nároďák přicestoval nestandardně vlakem. Důvodem byla jednak lokace sparingu, jednak velmi levné jízdenky v Německu.

S Maďarskem hrajete ve čtvrtek od 17 a v pátek od 16 hodin, jaká jsou vaše očekávání?

Jsou to naše poslední dvě utkání před odjezdem na Evropu. Je to velmi kvalitní soupeř, který nám „nadělil“ na Vánoce. Rádi bychom se předvedli v co nejlepším světle a odehráli dva vyrovnané zápasy.

Zdroj: BK ARMEX Děčín