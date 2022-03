Do úvodu nasadili domácí trio zkušených hráčů doplněné o dva mladíky, ale po pěti minutách už byli na hrací ploše jen mladí a dařilo se jim znamenitě. Po první čtvrtině vedli o deset bodů a v dobrém výkonu pokračovali i po krátké přestávce. Necelé dvě minuty před koncem poločasu došlo ke kuriózní situaci. Po střele hostujícího Řízka se míč odrazil od obroučky a doskakující Hnátek zaznamenal vlastní koš. Jak později přiznal, byl to jeho první vlastenec v životě.

I po změně stran měli domácí utkání pevně ve svých rukou a bylo jen otázkou, jestli svému soupeři nastřílejí stovku. V závěrečné čtvrtině se hosté trochu zasekli. Za prvních 5 minut dali pouze jedinou trojku. To lounští zaznamenali 16 bodů, z čehož byly tři trojky. Už to vypadalo, že se stovky nedočkáme, protože přišel krátký střelecký výpadek, ale v závěru se domácí opět rozstříleli a 4 desetiny sekundy před koncem si došel Štěpán Kocourek pro dva body s faulem. Dal tak 100 a k tomu přidal další bod z trestného bodu.

Louny si připsaly do tabulky patnáctou výhru z patnácti utkání a tři kola před koncem soutěže tak mají jistotu postupu.

„Dnes naprostá spokojenost a ta stovka, to je třešnička na dortu," říkal po zápase s úsměvem hrající trenér Jakub Hnátek a dodal: „Kluci hráli tak, jak si představujeme. Ondra Kocourek to vzal na sebe a je vidět, že dozrál a může se stát v příští sezóně tahounem mužstva. Hodně mu prospělo působení v juniorce Chomutova. Čekali jsme, že bude takhle hrát už v první polovině sezóny, ale důležité je, že to přišlo. Dnes dobře střílel, bránil i doskakoval. K tomu se přidal solidní výkon i ostatních mladých.“

Za týden hrají Louny v Teplicích proti tamnímu B týmu, další týden je čeká odveta v Křešicích a poslední zápas odehrají na domácí palubovce 22. dubna proti celku Lovosic.

BA Louny - BK Děčín-Křešice 101:65 (23:13. 43:24, 50:70)

BA Louny: O. Kocourek 24 (2x 3 body), Š. Kocourek 17 (1x), D. Kučera 16 (2x), Kocek 16 (1x), V. Kučera 11, Svoboda 8 (1x), Hnátek 7 (1x), Vít 2.

BK Děčín-Křešice: Plaček, Řízek, Kobera, Jezbera Klůs, Kudr Tauš, Lipenský.

Jaroslav Tošner