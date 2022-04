Jen velká škoda, že děčínští basketbalisté alespoň jedno vítězství v Nymburce neurvali. Hlavně ve druhém zápase nebylo k senzaci daleko. Severočeši po třech čtvrtinách vedli, jenže v té poslední dostali 34 bodů a celý zápas ztratili.

„V prvním zápase se nám povedl vstup do druhého poločasu. Moc týmu tohle proti Nymburku nedokáže. Ten vsází na rychlý protiútok. Více nás samozřejmě mrzí ten druhý zápas, kde jsme tři čtvrtiny byli lepším týmem. Ale Lukáš Houser, náš generální manažer už zažil několik zápasu proti Nymburku, kdy dokázal během chvilky totálně zvrátit skóre,“ ohlédl se zpět za prvním zápasy Tomáš Grepl, kouč BK ARMEX Děčín.

„Bohužel, my jsme v první polovině čtvrté čtvrtiny udělali hodně chyb, které posadili soupeře na koně. Když se Nymburk rozjede, jde to jen těžko zastavit. Pro nás to byla další nová zkušenost,“ zdůraznil.

Velkou osobností druhého zápasu byl zkušený Petr Benda, který byl hlavní tváří nymburského obratu.

„Měl tam útočné doskoky, clony, koš s faulem. Klobouk dolů, co ve 40 letech dokáže. Nám se postupně začali řetězit chyby. Začalo právě tím, že jsme nedokázali Bendu uhlídat. Drtivá většina týmů v lize by třeba naše hrubky nepotrestala, ale Nymburk to trestal tvrdě,“ pokrčil rameny.

Teď je na řadě Děčín, který se netají tím, že by chtěl minimálně jednou Nymburk porazit. „Jestli budeme něco měnit? Není na to čas, chuť, prostor ani síla. Náš tým se během sezony neustále měnil, v předkole play-off nastoupil nový pivot. My se snažíme naučit se automatizmy, pracujeme na útoku a obraně. Klíčem k našemu úspěchu je prostě ještě lepší souhra. Jenom tak můžeme zopakovat naše výkony z Nymburka. Je ale jasné, že soupeř se z těch prvních dvou zápasů určitě poučí,“ varuje děčínský basketbalový trenér.

Základní osa týmu je připravena bojovat. I přes některé zdravotní neduhy.

„Dlouhodobě nám chybí tři mladší hráči. Já musím ale před ostatními smeknout. To herní vytížení v posledních dnech je opravdu velké. Ondra Šiška má zánět středního ucha, takže to u něj není stoprocentní. Alston má zlomený prst ne levé ruce. Kdyby to nebylo play-off, tak by asi všichni nehráli. Takhle před nimi musím smeknout,“ pochválil Grepl své svěřence.

Stoprocentní výkon na hranici možností, nejlépe celých čtyřicet minut. To je recept na nymburský skalp. Děčín v této sérii nemá co ztratit a rozhodně má potenciál český basketbalový kolos na domácí palubovce srazit

„My jsme do toho šli právě s tím, že nemáme co ztratit. V předkole jsme vyřadili zkušený a silný Hradec. Tím z nás spadla ta největší tíha. Jak už bylo řečeno, zatím jsme v této sérii předvedli dva velmi slušné zápasy. Uvidíme, co nám přinese dnešní a zítřejší zápas. Pořád je to basketbal, může se stát cokoliv. Podívejte se, co se děje v jiných sériích. Třeba Brno proti Pardubicím přišlo o Půlpána a střelce Maddena. Nikdo neví, co se může během těch čtyřiceti minut stát. Je jasné, že my budeme hrát na krev, jdeme do toho naplno,“ dodal Tomáš Grepl.

Čtvrteční utkání bude zároveň jubilejní 100. vzájemný soutěžní zápas obou celků! Děčín je vůbec nejčastějším soupeřem Nymburka na domácí scéně. Z dosavadních duelů vyhrál Nymburk 91 zápasů, Děčín se radoval osmkrát, naposledy v roce 2012, kdy v "Maroldovce" zvítězil 80:78. Posledních 39 duelů vyhrál úřadující mistr. Děčínští jsou zároveň prvním soupeřem, s nímž se Nymburk utkal v NBL ve své novodobé historii - bylo to 16. září 2000 a Děčín v Nymburku zvítězil 80:88.

Utkání bude ve zpožděném přenosu vysílat stanice ČT Sport v čase 20:10.