Basketbalová euforie v Děčíně pokračuje. Válečníci dál sní svůj sen o mistrovském titulu a fanoušci je v tom nechtějí nechat. Již nyní je jasné, že při prvním pátečním finálovém zápase proti Opavě je bude hnát do útoku vyprodané Armex Sportcentrum.

Děčínští Válečníci si v rozhodujícím sedmém utkání semifinále poradili s Pardubicemi a slavili postup do finále. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Stačilo pouhých 90 minut od zahájení předprodeje a děčínský basketbalový klub hlásil: Lístky k sezení jsou vyprodané. Ve velkém se tenčí také počet volných lístků ke stání. Je tak zřejmé, že se děčínští basketbalisté budou moci, stejně jako ve všech předchozích zápasech vyřazovacích bojů, opřít o 1200 fanoušků v hledišti. Více se jich do sportovní haly v Maroldově ulici nevejde.

Ani po tak velkém zájmu se ale finále nepřestěhuje na zimní stadion. To první děčínské na něm vidělo v roce 2015 téměř pět tisíc fanoušků, což tehdy znamenalo návštěvnický rekord na českém ligovém basketbale. "Bylo by velmi organizačně složité tak rychle zápas na zimním stadionu zajistit. Navíc bychom se připravili o domácí prostředí. Vždyť v Maroldovce jsme letos prohráli jen třikrát, v play-off ani jednou," vysvětluje manažer Válečníků Lukáš Houser, proč nechtějí děčínští basketbalisté opustit svou jen těžko dobytnou tvrz. Oproti zatím poslednímu finále navíc výrazně vzrostla cena takového zápasu, klub by vyšel na přibližně 800 tisíc korun.