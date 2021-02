„Mám tovární nastavení na optimismus. Věřím, že se nám vrátí co nejvíce dětí. Otázkou je, v jakém budou stavu,“ zamyslel se bývalý pivot děčínského basketbalového „áčka“.

Roberte, jakým způsobem pracujete s basketbalovými dětmi, které nemůžou sportovat?

V klubu to máme rozdělené na dvě skupiny. Od kategorie U13 a výš posíláme individuální tréninky. Můj odhad je, že dva z deseti to dělají na sto procent, další dva na padesát a zbytek.. no, není to ono. Mladším kategoriím samozřejmě také posíláme inspirace na tréninky. Musím hodně dětí pochválit, jsou aktivní, třeba minižačky, kde mám dcerku a do týmu vidím, fakt jedou. Jenže u menších dětí hodně záleží na rodičích. Jsou z nich kuchaři, učitelky, vychovatelky a teď i trenéři a trenérky. Vím, že je to náročné. Ale bez nich se ty malé děti k pohybu nedokopou. Snažíme se ze všech sil, aby děti na basketbal nezapomněly. Hodně nám také pomohla soutěž od federace.

Co je to za soutěž?

Jmenuje se „Hejbni se“. Děti sbírají body za to, jak trénují. Je tam několik kategorií – v nejnižší procházka, výlet, sáňkování, odhazování sněhu. Ve střední kategorii je třeba běh, běžky, rotoped. V té nejvyšší pak práce s míčem, posilování a agility. Týmy tak mohly soutěžit mezi sebou. Celkově musím říct, že ze všech dětí jich máme 80 % aktivních, v rámci republikového srovnání jsme byli nejaktivnějším týmem a obsadili jsme několik medailových pozic. Vítězové a vítězky navíc získali online vstupenky jako virtuální diváci na utkání národního týmu mužů v Litvě. Válečníci vyrazili do Litvy.

Zmínil jste se, že některé děti při „online“ sportu odpadnou. Nebojíte se, že pak nedorazí na trénink?

Já mám tovární nastavení na optimismus. Věřím, že až se rozjedou tréninky, tak se děti vrátí. Otázkou je, v jakém to bude stavu. Ukáže se, které děti mají větší charakter sportovce. Někdo nám asi odpadne, správní hráči a hráčky zůstanou. Na jaře děti v průměru přibraly dvě kila, tuším, že po zimě to bude ještě horší. Přitom v Polsku a Maďarku mládež sportuje. Benelux udržel u sportu děti do 12 let. Ani jeden z těchto států na tom nebyl, co se týče pandemie, o moc lépe. Je vidět, že někde to jde. Věřím, že u nás by to, za určitých podmínek, také šlo.

Nemrzí vás, že od října se defacto pro sportování dětí nic neudělalo? Žádný kompromis? Pokud tedy nepočítáme prosincové trénování v rouškách…

Za mě je to promeškaná šance. Jeden z mých úkolů na federaci byla příprava pilotního projektu na obnovu mládežnických soutěží. Důvod je zřejmý – nejsou podklady k tomu, že halové sporty jsou výrazně rizikovější než třeba obchody, provozy, MHD, školy atd., o ztrátách na rozvoji sportovců, dopadech na psychiku a o finálním zatížení státní kasy civilizačními chorobami dětí a mládeže nemluvě. Záměr Ministerstva zdravotnictví byl rozjet několik soutěží na zkoušku, testovalo by se jako u profi sportu. Pokud je test negativní, pojď sportovat. Pokud ne, zalez, schovej se a za dva týdny se vrať. Bylo to velká šance, která by nám poskytla konkrétní výstup, data. Data na obhajobu současného stavu, nebo data k pokroku. Bohužel. Vkládali jsme velké naděje na restart od ledna, ve finále je ale někdo na klíčové pozici odvolán a začíná se znova. Ale cokoli by bylo lepší, než nic! Klidně by se dalo trénovat ve čtyřčlenné skupince, s další by se nepotkala. Jsme schopni nastavit prostředí. Ruce nás svrbí, rádi bychom něco dělali, ale musíme respektovat nařízení. Na jaře to bylo lepší, mohli jsme být dlouho venku. Teď je to těžké. Samozřejmě jsme zkusili trénovat i v rouškách, ale to nešlo. Musíme to prostě nějak vydržet.

Je už rozhodnuto o osudu aktuálních sezonách mládežnických soutěží?

Výbor na posledním zasedání soutěže ukončil. Pokud by vládní nařízení povolily alespoň nějaký model sportování, tak bychom mohli hrát v květnu a červnu.

Jaký je aktuální stav mládežnické základny děčínského basketbalu?

Já jsem do děčínské mládeže aktivně zapojený od roku 2010. Sedm let jsem šéftrenérem. Navýšili jsme počet dětí, z hlediska provozu jsme na maximu. Třetina tréninků ale probíhá v prostorách, které nejsou pro basketbal regulérní. Co se týče chlapecké složky, tam se nám podařilo naplnit všechny kategorie. Nyní se zaměřujeme na dívčí složku. Je potřeba, aby ročníky byly vzájemně provázané. Kdysi to bylo tak, že tu byl super ročník 96, 97. Ale pak zase velká mezera. Kvantitu u kluků máme, je na čase mířit také do kvality!

Zmínil jste, že teď se zaměříte také na ženskou složku. Mají dívky v Děčíně o basketbal zájem?

Ženský soutěžní tým se obnovil po několika letech. Ženy chodily tři, čtyři roky do haly. Každý čtvrtek si zahrály. Postupně se k nim připojily hráčky z juniorské kategorie, a nakonec vstoupily do sezóny 20/21 se širokou soupiskou. Kvůli koronaviru toho ale moc neodehrály. Kategorii U19 (juniorky) máme v regionální soutěži, U17 (kadetky) hrají ligu, starší žákyně U15 bojují v regionální lize. Dál je třeba pracovat ne těch nejmenších. Vyzdvihl bych trenérku Špačkovou, která se stará o přípravku a stojí za rozvojem dívčí složky v Děčíně.

Víme, jaká je situace v A-týmu Válečníků. Prostor dostávají hodně mladí hráči. To může být šance pro děčínské odchovance, ne?

Od začátku to máme nastavené jako cíl. Vyprodukovat si z vlastní mládeže hráče, kteří se zapojí do fungování A-týmu. Pokud to bude opravdu talentovaný hráč, může být v pozici 1. až 8. Válečníka základní sestavy. To se stane jednou za deset let. Příklad? Filip Kroutil, nebo Lukáš Bažant. Druhým cílem je vychovat hráče na místo 9. – 14. Budou členy A týmu a dostanou šanci posunout se do významnější role. Chceme také do Děčína dostat druhou ligu, kde by hráli mladší hráči z áčka a děčínští junioři. Spolupráce na úrovni první ligy funguje s Chomutovem.

Krom nejvyšší basketbalové soutěže ty ostatní stojí. Mladí hráči se tak nemají kde rozehrát, ty minuty jim pak v dresu A týmu prostě chybí.

Ostrý zápas vám nenahradí tréninky, ani nějaké modelové utkání. Osm hráčů z kádru A týmu by za normálních okolností hrálo zápasy v juniorské kategorii, nebo v první lize. Tohle jim prostě chybí. Podobně mladý Filip Kroutil dával v první lize 40 bodů a nabíral sebevědomí. Pokud se podíváme na naše soupisky ze starších let, byli tam třeba dva mladí hráči. A stejně byli starší než ti současní.

Zaregistroval jste v mládeži nějaké talentované hráče?

Trenér Tomáš Grepl zapojil do A týmu nejlepší juniory. Jmenoval bych Lukáše Rozsypala, který je poslední rok v juniorském věku. Pak tu máme ročník 2003 a Adama Helviga. Výrazný je díky svým parametrům Ondra Loun 2003. Tomáš Randýsek 2004 se zúčastnil srazů širšího národního výběru, stejně tak oblékl reprezentační dres Oliver Žižka a Karel Rajchl (oba 2005). Je vidět, že nám z tréninkového programu už nějací kluci s potenciálem vypadávají. Mohli by být v budoucnu přesně na pozici 12 až 15 hráče v A týmu a dostanou prostor na zlepšení – šanci dosáhnout svého maxima.

Co vás ještě trápí? Co je potřeba vyřešit?

Společně s dalšími sporty žehráme na to, že nám chybí další sportovní hala. Je třeba to stále opakovat – a to v Děčíně mohu i z pozice předsedy Sportovní komise. Hlas komise je poradní, jediným nástrojem je přesvědčování a argumentace. Nový radní pro sport pan Martin Pošta je dobře nastavený, zajímá se, je otevřený diskuzi. Je důležité opakovat, že házenkáři musí jezdit do Ústí, florbalisté do Nového Boru. Volejbal nám tady pomalu končí, ženy hrají v Rumburku. Hala tu chybí a plánuje se už 20 let. My už teď máme vytížené ARMEX Sportcentrum na sto procent. Využíváme halu v Křešicích, kde vyplníme čas od 15 do 21 hodin. Ale tahle hala také není pro basket ideální. Takže to je to, co nás brzdí. Nemůžeme pořádat republikové akce typu Národního finále U12, dostat do Děčína lidi. Vidím, že město má snahu tohle řešit, samozřejmě to nebude hned, ale pokud mohou růst nové haly v menších městech, proč by to nemělo jít i v Děčíně.