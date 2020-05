Děčínská stopa v soutěži Kooperativa NBL Shoot out nakonec byla velká. Válečníci brali třetí místo v týmech, Filip Kroutil získal v jednotlivcích stříbrnou pozici.

Filip Kroutil skončil na druhém místě. | Foto: Zdroj: facebook

Střelecká basketbalová soutěž Kooperativa NBL Shoot out dospěla do svého finále. V sobotu si to rozdali nejlepší jednotlivci. Po třetím místě v týmovém finále, kdy Válečníci vybojovali bronz, přidal Filip Kroutil druhé místo. Ondřej Šiška nakonec skončil ve čtvrtfinále.