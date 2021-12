„Hodnocení zápasu je samozřejmě pozitivní. V Brně moc týmů nevyhraje, domácí hrají fakt dobře. Věděli jsme, že má Brno v nohách dvě utkání v evropském poháru. Tenhle úspěch pro nás bude obrovskou vzpruhou. Je potřeba poděkovat hráčům, předvedli nejlepší výkon v sezóně,“ pochvaloval si výhru Tomáš Grepl, trenér BK ARMEX Děčín.

Po vyrovnané první čtvrtině (22:22) odskočilo Brno v poločase do desetibodového trháku. Během druhého poločasu vedlo Brno dokonce o dvacet bodů! Ale ani tohle Válečníky nezlomilo. „Všichni víme, v jaké jsme situaci. Pro nás už je všechno all in. Byli jsme trochu dole a prohrávali dvouciferným rozdílem, pak jsme ale ukázali válečnické srdce,“ řekl Matěj Svoboda, děčínský křídelník.

Svoboda narážel na poslední desetiminutovku, kterou Severočeši vyhráli 26:14! Děčín využil psychickou převahu, prodloužení vyhrál 9:8 a užil si pátou výhru v sezoně. „Vydali jsme se ze všech sil a byli mentálně nahoře. Jsme rádi, že to takhle dopadlo,“ dodal Svoboda.

„Skoro půl hodiny jsme hráli dobře, pak jsme začali předržovat míč. Ta prohra jde za hráči, ale i za námi trenéry. Nezastavili jsme tu první děčínskou šňůru, byly tam chyby v přebrání, nedali jsme trestné hody…Samozřejmě přijde kritika, protože prohrát zápas, ve kterém vedete o dvacet bodů, je prostě ztráta,“ kroutil hlavou Lubomír Růžička, trenér poraženého Brna.

Na Děčín teď čekají tři venkovní zápasy. V rámci Alpe Adria Cupu hraje na půdě Šenčuru (8. prosince - 18.00), v rámci Kooperativa NBL pak nastoupí na palubovce Hradce Králové (11. prosince - 18.00) a také pražského USK (18. prosince - 17.30).

Basket Brno - BK ARMEX Děčín 95:96 pp (22:22, 49:39, 73:51, 87:87 - 8:9)

Body: Madden 18 (2x 3, 7 získaných faulů), Půlpán 17, Mickelson 15 (10 doskoků), Körner 12 (1x 3), Marko 12 (2x 3, 5 asistencí), Bálint 9 (3x 3), Puršl 8 (9 doskoků), Nečas 4 - Šiška 24 (1x 3, 9 asistencí, 7 získaných faulů), Pomikálek 20 (1x 3), Svoboda 18 (4x 3, 8 doskoků, 5 asistencí), Nichols 13 (1x 3, 4 zisky), Osaikhwuwuomwan 9 (1x 3), Kroutil 4, Prahl 3 (9 doskoků), Žikla 3 (1x 3), Mach 2.

Střelba za 2 body 23/44:28/51, za 3 body 8/30:9/31, TH 25/39:13/25. Doskoky 49:46 (útočné 9:13), asistence 19:21, ztráty 15:13, fauly 24:31.

Tabulka: 1. Nymburk 14/1, 2. Opava 11/3, 3. USK Praha 11/5, 4. Brno 10/5, 5. Ústí n. L. 8/7, 6. Kolín 8/7, 7. Pardubice 7/7, 8. Ostrava 7/9, 9. Hr. Králové 6/9, 10. Děčín 5/10, 11. Olomoucko 2/14, 12. Jin. Hradec 2/14.