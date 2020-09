Díky regulím a formátu soutěže Alpe Adria Cup, mohou účastnické týmy dopisovat na soupisku hráče i mimo svazové regule. Vzhledem k aktuálnímu stavu týmu a zdravotním obtížím některých hráčů BK ARMEX Děčín, rozhodlo vedení klubu využít tuto příležitost a zapojit tuto hráčskou legendu klubu do výjimečné události, jakou bezesporu finále mezinárodní soutěže je. Ve dvojzápase hraném na součet skóre, se tak ve válečnickém dresu objeví znovu číslo 15

a v něm všem příznivcům dobře známý Kouba.

Příznivci děčínského basketbalu jej viděli v akci už ve dvou přípravných duelech. 18. srpna v dresu "jeho" prvoligového Chomutova, za nějž nastoupil proti domácím Válečníkům. Podruhé pak 28. srpna., kdy si opět vyzkoušel zahrát v kolektivu Děčanů. V rozhovoru s Jakubem přinášíme základní informace a to nejlepší pozvání na sobotní duel.

Jakube, jak se to stalo, že se objevíte v děčínském dresu?

Na začátku jsem poprosil trenéra, zda bych si zde mohl někdy zatrénovat a on mi vyšel vstříc. Postupem času nás ale napadalo spoustu věcí a jednou z nich bylo i zahrát si dresu Děčína při této výjimečné události. Vzhledem k situaci, která v Děčíně nyní je, celý tento nápad dostal reálnou podobu. Jelikož to pravidla AAC umožní, tak mi chyběl již jen souhlas Chomutova, za který nyní nastupuji v 1. lize a ten jsem díky nastavené širší spolupráci (hostující hráči oběma směry) dostal. Jsem tedy rád, že mohu alespoň trochu pomoci a třeba jen tím, že tam budu a našim mladým Válečníkům předám pár svých zkušeností.

Bavili jste se i o možnosti návrat na stálo pro NBL?

Ano, bavili. Ale situace je taková, že mám nyní smlouvu u Levhartů a já bych ji rád dodržel. Jsem člověk, který nechce ze dne na den měnit své hráčské plány, i proto jsem zůstal v Děčíně tak dlouho. Válečníka mám ale ve svém srDCi a kývl jsem na pomoc tímto způsobem. Snad budu alespoň tím malým přínosem. Jde také o to, že jsem jednou tu opravdovou kariéru ukončil, a tu rozlučku užil, tak abych nemusel za rok dělat další (smích).

Co to s vámi dělá? Těšíte se? Jak jste prožíval zápas za Chomutov proti Děčínu?

Obrovitánsky se těším. Mám rád velké výzvy a toto je jedna z nich. Nikdy jsem nic velkého nevyhrál, myslím tím, dojít až na samý konec a toto je jedna z možností, jak si splnit i svůj sen! Takže to rozhodování zase tak těžké nebylo a já za tu šanci moc děkuji. Zápas s Chomutovem jsem si užíval, byl jsem nervózní, ale hodně namotivovaný. Byl jsem doma, znal jsem lidi na tribunách, kluky naproti a chtěl se ukázat. Nemohl jsem potom sice dva dny chodit, ale extrémně jsem si to užil.

A jak přípravný zápas proti Walbrzychu, kde to bylo i s trochu divokou zápletkou?

Domluvil jsem se s trenérem, že bych rád odehrál i nějaký zápas a i přesto, že toto byl hodně divoký zápas, tak jsem za to moc rád. Jedna věc je trénink, ale druhá je zápas a i pro ostatní kluky z týmu to bylo důležité. Kdybych najednou přišel a chtěl hrát, tak by to vypadlo zvláštně. Věřím, že klukům pomohu a třeba i jen přítomností na lavičce!

Co říkáš na Pardubice a jejich aktuální sestavu? Skončili Nečas a Kohout, odešli Půlpán a Pavlović, přišel Dunans.

Samozřejmě je tam také celkem velká obměna hráčů, ale dle mého je to hodně o Tomáši Vyoralovi, má tam podobnou roli, jakou měl tenkrát u nás a on potvrzuje, jak výborný hráč to je. Nyní čerstvě posilují o Dunanse, který předváděl skvělé výkony v dresu Prostějova, takže uvidíme.

Jak byste pozval děčínské fanoušky na sobotní duel, který budete hrát na domácí palubovce?

Asi jednoduše. Po dlouhé době mají všichni možnost být u zápasu, kde se hraje opravdu o hodně, a tak by k tomu měli všichni i přistoupit. Stejně jako se těší náš tým, tak by měli i fanoušci! Nyní nastavená pravidla tomu pomáhají, protože se do haly dostane až 1000 lidí, tak pojďme tu Maroldovku prostě vyprodat! Moc se těším…

Zdroj: BK ARMEX Děčín