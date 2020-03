Tam prožil 14 nezapomenutelných sezon jako hráč – odehrál 526 utkání a nastřílel 4 581 bodů. Nyní je u Válečníků asistentem trenéra a největším jeho zájmem jsou rodina a dva synové Marek a Filip. „Teď už jsou oba školáci, Marek chodí do páté třídy, Filip je v první,“ říká účastník evropského šampionátu 2007 ve Španělsku, který nyní hraje pro zábavu třetí nejvyšší soutěž v Chomutově. A mimochodem, z dvaceti zápasů prohrál jeho tým po předčasném ukončením sezony jen jediný.

Vedle hráče a asistenta pracuje jako děčínský radní pro sport a kulturu. Spoustu času tráví na mnoha většinou sportovních projektech, baví ho internet a třeba i dělání stránek. Nyní se v době koronavirové krize a uzavření škol stal dočasně i učitelem. Stejně jako jeho manželka, bývalá děčínská volejbalistka, za svobodna Ilona Halbrštátová. „Já se snažím dělat home office, doma je i žena. Společně se s klukama učíme. Koukáme, že toho mají docela dost. Role máme tak nějak rozdělené, manželka učí víc. Obdivuji všechny rodiče, kteří vedle tradičních úkolů a povinností zvládají i toto. Klobouk dolů,“ říká nyní 37letý pivot.

Role učitele je pro něj zábava. „Baví mě to, spoustu věcí si člověk oživí, protože je ze školy dlouho. Nakonec nás to i něčím hodně obohatí. Už na škole jsem měl rád matematiku, zeměpis, přírodovědu. Navíc je i výborná spolupráce s pedagogy. Skvělá komunikace, posíláme materiály, jsme ve spojení. Hodně nám pomáhají, radí, vysvětluji a je to fajn,“ tvrdí basketbalista, který v mládí moc nemusel třeba dějepis.

Větší práce ohledně učení je s mladším prvňáčkem. „Učí se psát, číst. Větší Marek si v dost věcech už poradí sám, jen občas mu něco vysvětlíme nebo poradíme. Baví ho, podobně jako mě, matematika, tělocvik, naopak hodně učení má s angličtinou. Ale je trpělivý, a když se to naučí a má výsledky, tak je to dobrý,“ prozradil na Marka, jenž má po něm i přezdívku „Malej Kouba“.

Oba synové po něm zdědili i to, že by byli nejraději celý den za domem na basketbalovém hřišti. „Nejtěžší na tom všem učení za daných okolností asi je, že si kluci myslí, že mají prázdniny – a oni je nemají. Ve škole toho od osmi do dvanácti zvládnou hodně, ale tady je těžké je dostat k tomu, aby se na to učení soustředili, našli si čas. Ale zvládáme to,“ dodal Houška.

Na jak dlouho se stane učitelem, to se zatím neví…